İstanbul fethi, yıldönümü olan 29 Mayıs Çarşamba günü Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda saat 11:00’de düzenlenecek ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın konuşmacı olarak katılacağı fetih etkinliğinde yad edilecekKOCAELİ (İGFA) - İstanbul’un fethi, yıldönümünde Tarihi Hünkar Çayırı’nda konuşulacak. Çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında gerçekleştirdiği İstanbul’un fethi, Fatih’in vefat ettiği tarihi yer olan Gebze Hünkar Çayırı’nda anılacak. İstanbul’un fetih edildiği tarih olan 29 Mayıs’ta (29 Mayıs Çarşamba) Tarihi Hünkar Çayırı’nda Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğe konuşmacı olarak İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz katılacak. Yılmaz’ın İstanbul’un fethinde yaşananları tarihi kaynaklardan aktaracağı etkinlikte ayrıca Mehteran konseri de verilecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 29 Mayıs Çarşamba günü (yarın) saat 11:00’de Tarihi Hünkar Çayırında düzenlenecek ‘1453 İstanbul’un Fethi’ etkinliğine Gebzeli hemşerilerini davet etti.

Kaynak: igf