Marmaris’te teknede çıkan tartışma can aldı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu’nda demirli bulunan bir teknede, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma faciayla sonuçlandı. 24 yaşındaki Arda Deniz Onat, çıkan kavgada başına aldığı darbenin ardından denize düştü. Genç adam, babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarıldı.

Olay, 20 Temmuz akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldi. “Arda Deniz” isimli teknede bulunan Arda Deniz Onat ile Sinan Y., Selim Y. ve Coşkun Volkan C. arasında tartışma çıktığı bildirildi. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında başına darbe alan Arda Deniz Onat, dengesini kaybederek denize düştü.

Baba oğlunu sudan çıkardı, kurtarılamadı

Genç adamı baygın halde denizden çıkartan babası, hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Onat’ı Germe Limanı’na ulaştırdı. Limanda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan diğer 3 kişi Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

3 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor

Kavgaya karıştıkları tespit edilen Sinan Y., Selim Y. ve Coşkun Volkan C. olayın ardından gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın nedeni ve detayları araştırılıyor.

Olay yeri, teknik ekipler tarafından detaylı şekilde incelenirken, teknedeki diğer kişilerin ifadeleri de alınmaya başlandı. Delil toplama çalışmalarının ardından gözaltındaki şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.