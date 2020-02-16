İzmir'de robot tasarlayan çocuklar yeteneklerini sergiledi

Bu sene "Şehri Şekillendir" ana temasıyla düzenlenen FIRST LEGO Ligi İzmir Turnuvası başladı. 

İzmir'de robot tasarlayan çocuklar yeteneklerini sergiledi
16 Şubat 2020 Pazar 11:00

Fuarİzmir "D" holünde ortaokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen turnuvada, 2 günde 95 takım mücadele edecek. Turnuvanın ardından 6 ekip, organizasyonun Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak. İzmir dışında İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa, Gaziantep ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek elemelerden sonra final 14-15 Mart'ta İzmir'de yapılacak. "Şehri Şekillendir" teması kapsamında belirlenen sorunları tartışan ve çözüm önerileri sunan katılımcılar, belirlenen görevleri tamamlamak üzere robot tasarımı yapıp, program yazdı.

Hazırladıkları çalışmaları jüriye sunan ve stantlarda projelerini tanıtan takımlar, tasarladıkları robotların verilen görevi yerine getirdiği robot müsabakaları gerçekleştirdi. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları 8'inci sınıf öğrencisi Kayra Göçmen, hava kirliliğini önlemeye yönelik projelerinin 4 temel noktası bulunduğunu belirterek, "Projemizle hava kirliliğini önlemeyi ve insan sağlığını korumayı amaçladık." dedi.  Özel Eraslan Eğitim Kurumları 8'inci sınıf öğrencisi Doğaç Karataş da okulda tespit ettikleri 8 temel sorun üzerine bir çalışma başlattıklarını ve çözümler ürettiklerini söyledi. Bu sorunlar arasında yemek artıkları ve atık kağıt meselesi bulunduğunu ifade eden Karataş, "Örneğin, atık kağıtları toplayıp geri dönüşüme kazandırıyoruz. Atık yağları yemekhanelerden toplayıp biyodizele dönüştürüyoruz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Önceki Haber
İzmir iş dünyasından matematik şampiyonu Elanur'a burs
Sonraki Haber
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.