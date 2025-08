Bugün size bir öfkenin, bir utancın ve bir isyanın kalemden dökülen halini yazıyorum.

Bu satırlar; gecesini gündüzüne katıp okuyan, alın teriyle okul okul, sınav sınav yürüyen binlerce kadının, erkeğin, gencin ve hayalleri olan herkesin sesidir.

Ben bu ülkede bir Türk kadını olarak 10 üniversite ve 1 yüksek lisans bitirdim. Yani hayatımın büyük kısmını emek, çaba, mücadele ve sabırla geçirdim. Kitaplarla dost oldum, sınavlarda ter döktüm, geceleri uykusuz kaldım. En önemlisi: kendimi kendim eğittim.

Ama bugün, ekranlarda ve koltuklarda pişkin pişkin oturan sahte diplomalı şerefsizler var!

Evet, yanlış duymadınız: Şerefsizler!

Çünkü bir insan, başkasının emeğini çalarak bir koltuğa oturuyorsa, o artık bir insan değil; toplumun yüz karasıdır! Bu milletin inancını, güvenini, gençlerin geleceğe olan umudunu çalıyorlar.

Bu sahte diplomalılar sadece kâğıt parçası değil; vicdan, ahlak ve adalet yoksunluğunun sembolüdür. Üniversite okumadan profesör olanlar, ders çalışmadan doçent olanlar, kopyayla tez yazdırıp yüksek lisans yapanlar... Hepsi bu ülkenin alnındaki kara lekedir.

Bu insanlar sadece sahte diploma taşımıyor. Aynı zamanda gençlerin geleceğini, gerçek emek sahiplerinin umudunu, ülkenin adalet duygusunu da çalıyorlar. Onlar sadece sahte evrak değil, aynı zamanda toplumsal çürümüşlüğün belgesi...

Ve ben susamam!

Çünkü benim her diplomamda bir yoksulluk hikâyesi var. Her notumda gözyaşı, her mezuniyetimde azim var. Şimdi bu emeği, sahte belgelerle kirletenler karşısında sessiz kalmak, ihanete ortak olmaktır.

Buradan devlete sesleniyorum:

Diploma denetim sistemi şeffaflaştırılsın….

Sahte diploma kullanan kamu görevlileri ve akademisyenler ifşa edilsin.O ünvanları makamları onlara ödenen paraları geri alın….

Gerçek emek sahiplerinin itibarı korunmalı, sahtekârlara en ağır cezalar verilmelidir.

Ben bu ülkenin gerçek evladıyım. Emekle, alın teriyle yükselmiş bir Türk kadınıyım. Ve bu ülkeyi sahtekârların insafına bırakmayacağım….

Biz sustukça daha fazlası olacak. Ama ben susmayacağım. Çünkü ben her diplomanın arkasındaki gözyaşını, emeği ve onuru biliyorum. Gerçek bilgiye sırt çeviren bir toplum, karanlığa mahkumdur.

Ben bir Türk kadını olarak, alnımın teriyle kazandığım diplomamı, sahte belgelerle çiğnetmem!

Bu mücadele, sadece benim değil, hepimizin onur mücadelesidir.