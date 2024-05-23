Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanı’nın makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığına dair iddiaların doğrulandığını açıkladı. Kaynaklar, "Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Eylem tespit edildi

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Suriye’de görevli bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından insan kaçakçılığı eylemi gerçekleştirildiği tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olaya karışan kişiler tutuklanmış, sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir" denildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, MSB kaynakları, insan kaçakçılığına karışan diğer kişilerin de en kısa sürede adalete teslim edileceğini belirtti.