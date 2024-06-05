Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini paylaştı. İşte detaylar:
Sinema İstatistikleri:
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Filmler: 2023 yılında 147'si yerli, 224'ü yabancı olmak üzere toplam 371 film vizyona girdi.
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Sinema Salonları: Ülkemizdeki sinema salonu sayısı 2,618 olarak kaydedildi.
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Koltuk Sayısı: Sinema salonlarındaki toplam koltuk sayısı 286,603 oldu.
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Seyirci Sayısı: 2023 yılında sinema salonlarını toplamda 31 milyon 5 bin 844 kişi ziyaret etti.
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Yerli ve Yabancı Film Seyirci Sayısı: Yerli film seyirci sayısı 13 milyon 716 bin 5 kişi iken, yabancı film seyirci sayısı 17 milyon 289 bin 839 kişi olarak kaydedildi.
Tiyatro İstatistikleri:
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Tiyatro Salonları: 2022 / 23 sezonunda tiyatro salonu sayısı 808 oldu.
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Koltuk Sayısı: Tiyatro salonlarında toplam koltuk sayısı 326,713 olarak belirlendi.
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Seyirci Sayısı: Tiyatro seyirci sayısı yüzde 15,2 artarak 6 milyon 279 bin 512 kişiye ulaştı.
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Oynanan Eser Sayısı: Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı, geçen sezona göre yüzde 1,7 azalarak 8,223 oldu.
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Opera ve Bale Seyirci Sayısı: Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 30,2 artış gösterdi.
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Orkestra, Koro ve Topluluk Faaliyetleri: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 10 topluluk faaliyet gösterdi. Bu alanlarda toplam seyirci sayısı yüzde 47,1 artarak 266,023 kişi oldu.