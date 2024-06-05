Filmler: 2023 yılında 147'si yerli, 224'ü yabancı olmak üzere toplam 371 film vizyona girdi.

Seyirci Sayısı: 2023 yılında sinema salonlarını toplamda 31 milyon 5 bin 844 kişi ziyaret etti.

Yerli ve Yabancı Film Seyirci Sayısı: Yerli film seyirci sayısı 13 milyon 716 bin 5 kişi iken, yabancı film seyirci sayısı 17 milyon 289 bin 839 kişi olarak kaydedildi.