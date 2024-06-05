Türk turistler, Kurban Bayramı tatilini geçirmek için tercihlerini Yunan adalarından yana kullanıyor. Kapıda vize uygulamasının yanı sıra feribot seferlerindeki artış, adaların bu bayram döneminde Türk ziyaretçilerin yoğun ilgisini çektiğini gösteriyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, bayram döneminde adalara giden feribotların neredeyse tamamen doluluk oranına ulaştığını bildirdi. Özellikle Kapıda Vize uygulamasının giderek popüler hale geldiğini belirten Meriç, Türk turistlerin Yunan adalarında uzun süreli tatil yapma isteğinin arttığını ifade etti. Ancak, bu uygulamanın bekleyenler için 2-3 saat arasında bir süre gerektirdiğini de ekledi.

Adalar arası geçişlerin de tartışıldığına dikkat çeken Meriç, Yunanistan'ın bu konuda talepleri olduğunu ancak henüz emniyet konularının tam olarak çözülmediğini ifade etti. Ancak, Türk turistlerin adalara olan ilgisi her geçen gün artıyor. Özellikle Sakız, Midilli, Kos, Samos ve Rodos gibi popüler adalar, Türk ziyaretçilerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor.

Türk turistlerin, Yunan adalarını ziyaret etmek için ciddi bir talep olduğunu belirten Meriç, bu sene adaların Türk ziyaretçi rekorunu kırabileceğini öngördü. Feribot seferlerindeki artış ve kapıda vize uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte, adaların turizm gelirlerindeki artışın da dikkate değer olması bekleniyor.