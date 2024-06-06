CIIE Fuarı'nın tanıtım toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2017'de "Kuşak ve Yol Forumu"nda küresel ticareti teşvik etmek amacıyla 2018'den beri CIIE Fuarı'nı düzenleme kararı aldığını belirtti. Eskinazi, Türkiye'nin bu fuara katılımının, Çin ve Türk halkları arasındaki dostluğu ve ekonomik iş birliğini güçlendirdiğini ifade etti.

EİB Başkanı Eskinazi, Türkiye'nin Çin'e olan ihracatının 3,3 milyar dolar iken ithalatının 44,9 milyar dolara ulaşarak yaklaşık 41,6 milyar dolarlık bir ticaret açığı oluşturduğunu belirterek, bu açığı kapatmak için çalıştıklarını dile getirdi. CIIE Fuarı'nın bu açığı kapatmaya katkı sağlayabileceğini umduklarını söyledi.

Eskinazi ayrıca, Çin'e ihraç edilecek ürünlerin fiyat avantajına sahip olduğunu vurgulayarak, Türk ürünlerinin Çin pazarında önemli bir rekabet avantajına sahip olduğunu ifade etti. Türk firmalarının Çin pazarını daha iyi anlamaları ve stratejik bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini vurgulayan Eskinazi, EİB olarak bu konuda çaba harcadıklarını belirtti.

EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Mehmet Ali Işık ise CIIE Fuarı'nın dünya genelindeki firmalara ürünlerini sergileme fırsatı sunduğunu belirterek, Türkiye'nin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Işık, Türkiye'nin organik tarım alanında elde ettiği başarıyı vurgulayarak, Türk ürünlerini Çin pazarında tanıtmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ise Çin'in dünya ticaretindeki önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin Çin pazarındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti. İşbırakmaz, son dönemde Çin'den Türkiye'ye gösterilen ilginin arttığını ve bu olumlu atmosferin avantajlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin CIIE Fuarı'nda sergileyeceği ürünler ve katılımcı firmaların beklentileri doğrultusunda, Kasım ayında Şanghay'da gerçekleşecek olan fuara Türk firmalarının büyük bir katılım göstermesi bekleniyor.