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15 Kasım'da başlayan 27. Uluslararası Ankara Caz Festivalinin bugünkü konseri Tevfik Fikret Okulları Konser Salonunda düzenlendi.

Konserin ilk bölümünde şef Levent Akkılıç yönetiminde Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Hafif Müzik ve Caz Orkestrası sahne aldı.

Okulun bando altyapısından yetişen ve halen ortaokul ve lisede öğrenimlerine devam eden ya da mezun olmuş 13-20 yaş aralığındaki öğrencilerin sahne aldığı caz orkestrası, caz repertuvarından önde gelen örneklerini lise son sınıf öğrencisi Nehir Çağlar'ın vokalistliğinde seslendirdi.

Fransız sanatçı Flamenco'dan Afrika'ya kadar ezgileri kontrbasta buluşturdu

Fransız Kültür Merkezinin desteklediği konserin ikinci bölümünde, kendine has uslübu ile Avrupa'da takip edilen Fransız kontrbasçı Renaud Garcia Fons dinleyicilerle buluştu.

Sanatçı, Afrika, Uzakdoğu, İran, Rus, İtalyan ve Türk ezgilerini caz melodileriyle birleştirdiği konserinde, caz ve klasik müzik dışında Flamenko ve Avrupa halk müziğinden öğelere yer verdi.

Renaud Garcia Fons ve Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, konser sonunda sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Festivalin son 4 günü

Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, dernek kurulduğundan beri gençlerin enerjisinin sahneye yansıdığı bir konser dinlemediklerini belirterek, şef Levent Akkılıç'ı tebrik etti.

Varoğlu, Sanatçı Renaud Garcia Fons'un en son 2008'de festivale katıldığını, bu sene tekrar Ankaralılarla buluştuğunu söyledi.

Oktar Varoğlu, festivalin son 4 günü olduğunu belirterek, Ankaralıların diğer konserleri takip etmelerini istedi.

İlk defa bir lise orkestrası profesyonel festivalde yer aldı

Şef Levent Akkılıç ise bir yıl önce kurulan Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Hafif Müzik ve Caz Orkestrası için öğrencilerin yaz tatillerinde ve hafta sonu orkestra için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de ilk defa bir lise orkestrasının, profesyonel bir müzik festivalinde yer almasından onur duyduklarını belirten Akkılıç, öğrencilerin derslerinden arta kalan sürelerde caz orkestrası çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.