*İzmir’de Göztepe taraftar grupları arasında çıkan silahlı kavgada çatışmanın ortasında kalan 9 yaşındaki G.K. bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, küçük kız bir daha maça gitmek istemediğini söyledi.

*Buca ilçesinde, arkadaşları tarafından 'şaka olsun' diye Buca Atatürk Spor Lisesi'nin ikinci kat penceresinden sarkıtıldığı öne sürülen lise öğrencisi, 8 metre aşağı düşütü. 15 yaşındaki öğrencinin kolunda parçalı kırık olduğu öğrenilen S.K., "Ameliyatla kırılan koluma vida takıldı. Böyle şaka olmaz" dedi.

*Buca Göksu yıkım kararı nedeniyle boşaltılan eski Gazi Ortaokulu bahçesine giren 3 kişi, binanın camlarını kırdı ve bahçesine yanıcı madde dökerek ateş çıkarttı.

Bu üç haberde taze taze bu haftanın haberleri. Şiddet, silahlanma çok korkunç boyutlarda. İnsan ‘’Toplumsal bir çöküş içinde değiliz de neredeyiz?’’ diyor. Bu haberleri okurken sokaktan yayılan çöp kokuları da burnumuzda. Distopik bir cehennemin kuruluşu gibi…

Peki ne yapmalıyız?

Her olumsuzluğa rağmen silkinip ne yapabileceğimize odaklanmalıyız. Her umutsuzluk yeni fikirler için bir itici güçtür. Öncelikle çocuklarımıza ne izlettirdiğimize, onların yanında ne konuştuğumuza dikkat edeceğiz. Ruhlarını iyilikle nasıl doldurabiliriz derdinde olacağız.

Geçen gün Rüya’nın sınıfından bir video geldi. Chopin eşliğinde matematik dersi için materyal hazırlıyorlar. İçim huzurla doldu bu video ile. Belki o sınıfta Chopin ‘i ilk defa duyan çocuklar vardı. Sınıf öğretmeni Fulya Özgen Karabaş, her yeni gün eğitim şekliyle içimi umutla dolduruyor. Saldırgan şarkılar yerine ruhu dinlendiren, zekayı açan klasik müzikle çocukları tanıştıran bir öğretmene sahip olmak çok güzel. Bizim zamanımızda sınıflarda müzik dinletilmezdi. Bu anlamda Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın yenilikçi ve özgün eğitim tarzını çok seviyorum. Güvenle çocuğunu bırakıp, mutlulukla almak gibisi var mı?

Tüm bu olumsuz haberler içinde olumlu neyi bulabiliriz diye ciddi çaba harcamalıyız. Bıkmadan, sıkılmadan, umutsuzluğa kapılmadan tüm bu olumsuzlukları aşacağımız günlere odaklanmalı ve bunun için savaşmalıyız. Eğitim bu başarının en kıymetli kısmı, bir de toplumu gündüz kuşağı trajedilerinden kurtarmak. Belgesel izlesinler demiyorum ama kin, nefret, iftira temalarından kurtulunması şart.