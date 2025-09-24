Sana bugün kendi hikayemin bir parçasından bahsedeceğim Canım Kadın. Herkes gibi benim de yaşadığım zor dönemlerden biriydi. Bir süre sarsılsam da, hiç bir şey yokmuş gibi yapıp bol seyahatli bir işe başladım; yeni şehirler, yeni insanlar, kişisel gelişim eğitimleri… Her şey dışarıdan bakıldığında parlaktı. Hiçbir şeyi kafama takmıyor, yoluma devam ediyordum.

Yıllar böyle geçti. Ama içimde hep bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum. Sanki aynı kısır döngüde dönüp duruyor, bir türlü ileri gidemiyor, istediğim yere ulaşamıyordum. Bazen kendimi yetersiz görüyor, bazen başkalarını suçluyordum.

Bir gün cesaretle içime döndüm. Telefonumu sessize aldım, kalabalıklardan çekildim ve sadece kendimle baş başa kaldım. Hayatımı, yaptıklarımı, önceliklerimi gözden geçirdiğim uzun bir dönemdi bu. Ve anladım ki yanlışı bulmadan doğruya ulaşmam mümkün değildi.

Yıllardır ertelediğim bir kararı aldım: Hep istediğim ama hayat sıralamasını yanlış yaptığım eğitim bölümüne döndüm. Bu defa bilinçaltı üzerine eğitimler almaya başladım. Her eğitimde, her uygulamada içimde bir şeyler tetiklendi; gözyaşlarım durmuyordu.

Ve o anda fark ettim: Yıllardır kaçtığım, iyileştirmeyi aklımın ucundan bile geçirmediğim, unuttuğumu sandığım ne çok yaram varmış. Hepsi orada, bilinçaltımda, iyileşmeyi bekliyordu.

İşte o yüzden bugün sana sesleniyorum canım kadın. Hepimiz benzer şekilde rol yapıyoruz. Mutluymuş gibi davranıyor ama aslında içimize dönmekten korkuyoruz. Halbuki bilinçaltımızda saklanan her şey, hayatımızı şekillendiriyor. Bazen bir hastalık, bazen başarısızlık, bazen de kendi hayatımıza sabote edişimiz olarak çıkıyor karşımıza.

Şimdi sen de durup düşün. İçinde yüzleşmeyi bekleyen hangi yaraların,kaçtığın acıların var? Onları sevgiyle görmek, kabul etmek ve iyileştirmek için adım at. Çünkü dönüşüm tam da orada başlıyor.

Sen iyileştikçe dünya değişiyor. Sen özgürleştikçe hayatın renkleniyor. Sen içine döndükçe gerçekten yaşamaya başlıyorsun.

Canım kadın, şimdi sıra sende. İçine dön ve orada neler saklı gör. Çünkü iyileşme başladığında hayatın bambaşka olacak.

Küçük Bir İçsel Yüzleşme Egzersizi

Rahatsız edilmeyeceğin bir yerde otur.

Gözlerini kapat ve üç derin nefes al.

Kalbine yönel ve şu soruyu kendine sor:

“Beni en çok hangi duygu yoruyor?”

İlk gelen cevabı bastırmadan kabul et. Sonra kendi kendine şunu söyle:

“Bu duygu artık bana bir şey anlatmak için burada. Onu görüyor, kabul ediyor ve sevgiyle iyileştirmeyi seçiyorum.”

Bir süre bu duyguya izin ver. Ağlamak istersen ağla, yazmak istersen yaz. Sonra gözlerini açtığında küçük bir not yaz:

“Bugün kendim için şunu fark ettim…”

Bunu bir kaç günde bir tekrarladığında bilinçaltın harekete geçecek.Unuttuğunu zannettiğin anılar dahi yerinden çıkacak.

Bu farkındalık notları senin iyileşme yolunda ilk adımın olacak.