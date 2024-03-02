Ünlü mobilya devi EnzaHome, elektrik hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle adliyelik oldu. Bornova’da bulunan EnzaHome mağazasının, hemen üstünde bulunan Alfa Tıp Merkezi’ne ait jeneratörden kablo çekerek mağazasında kaçak elektrik kullandığı, hırsızlık suçunu işlediği iddia edildi.

Alfa Tıp Merkezi hukukçuları, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları başvuru öncesi, Enzahome tarafından yapılan elektrik hırsızlığını İzmir 3. Sulh Mahkemesi’ne başvurarak, bilirkişi incelemesi yaptırarak tespit ettirdiler.

Alfa Tıp Merkezi adına hukukçular, hırsızlığın tespitinden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular. EnzaHome firmasının tıp merkezine ait olan ve tıp merkezi olduğu için bulundurması zorunlu olan bodrum kattaki jeneratörden kaçak kablo çekilerek, EnzaHome mağazasına elektrik alındığını iddia ettiler.

Alfa Tıp Merkezi yetkilileri, elektrik hırsızlığını, haksız faydalanma olayını şikâyet dilekçelerinde şöyle anlattılar: “Zemin artı 7 katlı binada kiralık olarak bulunan ve tıp merkezi olduğu için olası elektrik kesintilerine karşı jeneratör bulunmak zorunda olan Alfa Tıp Merkezi’nin zeminde bulanan jeneratöründe yapılan bakımda, bir kablo ile tıp merkezine, bir diğer kablo ile EnzaHome mağazasına elektrik kablosu çekildiği tespit edildi. İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan tespitte, jeneratöre iki kablonun bağlı olduğu, elektrik kesimi halinde hem tıp merkezinin, hem de Enzahome mağazasının elektriklerinin otomatik olarak devreye girip yandığını ortaya çıktı. Dendi. Alfa Tıp Merkezi hukukçuları, Enzahome CEO’su Nevzat Yıldız başta olmak üzere tüm yetkililerin, karşılıksız yararlanma ve hırsızlık suçundan cezalandırılmasını istedi.

Şikayete konu ünlü marka EnzaHome yetkilileri ise şikayete konu olayla ilgili bilgileri olmadığını, haklarında açılmış bir dava olmadığı için de bu konuyla ilgili cevap vermeyi gerek görmediklerini belirttiler.