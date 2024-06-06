Uşak'ın Banaz ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erkan Aras ağır yaralandı. Kaza, Banaz Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında, Uşak-Banaz karayolu üzerinde meydana geldi. Olayda, Erkan Aras'ın yönetimindeki 34 ANH 279 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Bu sırada Aras'ın araçtan fırladığı bildirildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erkan Aras, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Aras'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.