Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çocukları dijital ekranlardan uzaklaştırmak ve sosyal hayatla tanıştırmak amacıyla başlattığı “Gazozuna Maç” turnuvası, Uşak’ın Bozkuş köyünde büyük ilgi gördü. Çocuklar, mahalle arasında düzenlenen futbol maçlarıyla enerjilerini sahada atarken, eğlenceli bir gün geçirdi.

Turnuva amacı: Dijital dünyadan sahaya

“Gazozuna Maç” projesi, çocukların dijital dünyaya olan bağımlılıklarını azaltarak, onları fiziksel aktiviteye teşvik etmeyi amaçlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, sosyal hayatın önemini vurgulayan önemli bir adım olarak görülüyor.

Dostluk kazandı

Bozkuş köyünde gerçekleşen turnuva, çocukların okul çıkışında bir araya gelip mahalle arasında futbol oynadıkları eski günleri hatırlattı. Maçlarda kazanan ya da kaybeden önemli olmadı; dostluk, eğlence ve spor ön plandaydı. Çocuklar, hem arkadaşlarıyla vakit geçirmenin hem de fiziksel aktivitenin tadını çıkardı.

Gazoz ikramı ile geleneksel hava

Turnuva sonunda Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uşak Gençlik Merkezi, tüm katılımcı çocuklara gazoz ikram etti. Bu jest, eski mahalle maçlarının nostaljik ruhunu canlandırarak etkinliğe geleneksel bir hava kattı.