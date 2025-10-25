Merhaba Canım Kadın,

Bugün yeni bir seriye ve kendimizi dönüştürmeye başlıyoruz..

Her sabah, perdeyi araladığında içeriye dolan ışık sana aslında bir mesaj fısıldar: “Devam et.”

Yeni bir gün, geçmişin ağırlığını sıfırlayan görünmez bir armağandır.

Dün yıkılmış olabilirsin, kırılmış, dağılmış ya da yönünü kaybetmiş… ama bugün yeniden kurma, yeniden başlama ve yeniden inanma şansın var.

Kendine engel olan çoğu zaman kader değil, senin kendi iç sesindir.

“Olmaz.” der. “Artık geç.” der.

Ama o ses, senin korkularının yankısıdır; gerçeğin değil. Çünkü senin içinde, hâlâ yeniden doğmayı bilen bir yan var.

Hayat, geçmişini inkâr ederek değil; onu onurlandırarak ilerlemeyi ister senden.

Her deneyim bir öğretmendir.

Bazıları seni büyütür, bazıları incitir ama her biri seni “sen” yapar.

Ve işte tam da bu yüzden:

Her yeni gün, aslında “yeniden doğabileceğin” bir fırsattır.

Yeter ki, kendini yeniden seçmeye cesaret et.

Egzersiz: Kendini Yeniden Seç

Hazırlık:

Küçük bir mum yak, sessiz bir alan bul.

Elinde bir kâğıt olsun.

1. Yaz:

Bugüne kadar kendini hangi inançlarla sınırladığını yaz:

“Yapamam”, “Değmem”, “Artık çok geç” gibi tüm kalıpları bir bir dök kâğıda.

2. Nefes Al:

Her “yapamam” cümlesi için derin bir nefes al, verirken “Artık bu inancı serbest bırakıyorum” de.

3. Yeni Cümle:

Sonra yeni inançlarını yaz:

“Bugün başlıyorum.”

“Ben değişimi seçiyorum.”

“Ben kendime inanıyorum.”

4. Kapat:

Kâğıdı katla, kalbine koy ve muma bakarak sessizce şu cümleyi söyle:

“Yeni bir ben, bugünün ışığıyla doğuyor.”

Niyet alanı

Bugün, geçmişimin zincirlerini sevgiyle çözüyorum.

Kendimi affediyor, yeniden seçiyorum.

Her sabah bana sunulan ikinci şansı, bu kez bilinçle değerlendiriyorum.

Ben kendi yolumu aydınlatan ışığım.