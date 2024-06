Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi’nin Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırladığı etkinliklerin açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Hayat Boyu Öğrenme haftasını kutlayarak, tüm kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırlanan etkinliklerin açılışını Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde yaptı. Açılışa Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve öğrenciler katıldı. Programda, Yenişehir’deki öğretmenlerin oluşturduğu Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi, giyim teknolojisi kursiyerlerinin diktikleri kıyafetlerden hazırlanan defile, bağlama kursunun öğrencilerinin mini konseri ve halk oyunları ekibinin gösterileri sunuldu.

‘AVRUPA ORTALAMASININ ÜSTÜNDEYİZ’

Programda konuşan Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, “1996 yılında tüm dünyada 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlanmaya başladı. Peygamber Efendimiz de beşikten mezara kadar ilim tahsilini tavsiye ediyor. Yani bizim kültürümüzde hayat boyu öğrenme durumu zaten var. Yenişehir’in nüfusa oranla yüzde 12’si Halk Eğitimi Merkezi’nden eğitim almıştır. Bu oran yüzde 10 olan Avrupa ortalamasından bile yüksektir. Öğrenmenin sonu yok. Halk Eğitimi Merkezleri’nde yüzlerce alanda kurs açılabiliyor. Yeterli sayı olan 12 kişi olduğu müddetçe talep edilen kurs açılabiliyor. Daha fazla kişinin bu kurslardan faydalanmasını sağlayalım” açıklamasında bulundu.

‘HAYATTA ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR’

Programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, “Bu hafta boyunca düzenlenecek çeşitli programlarla eğitim ve öğretimin yaşının olmadığını bir kez daha görüyoruz. Halk Eğitimi Merkezi’mizin her yaştan vatandaşımıza ulaşarak, çeşitli öğrenme fırsatları sunuyor. Eğitim sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmıyor, hayatımızın her anında da bizimle oluyor. Aslında insan son nefesini verdiğinde değil, öğrenmeyi bıraktığında ölür. Çünkü hayatta daima öğreneceğimiz çok şey vardır” dedi.

‘ÖĞRENMEYE VERİLEN DEĞER’

Hayat boyu öğrenmenin, gelişmenin ve ilerlemenin önemli bir süreç olduğuna vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “Hayat boyu öğrenme, her yaşta ve her aşamada gerçekleşebilir. Çocuklar için ilk bilgiler, gençler için yeni bir beceri edinmek, yetişkinler için ise kariyerlerinde ilerlemek adına öğrenmek hayatımızın her anında vardır. Her yeni bir bilgi parçası, bize dünyayı daha iyi anlama ve etkili bir şekilde katkıda bulunma fırsatı sunar. Hz. Ali’nin de dediği gibi, ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ derken sadece öğretmenlere verdiği değeri değil, aynı zamanda öğrenmeye verdiği değeri de ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.