Ege Saati Gazetesi’nden Burcu Yanar’ın özel haberie göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGE ŞEHİR A.Ş. çalışanları, uzun süredir devam eden maaş adaletsizliğine karşı seslerini yükseltiyor. Aynı işi yapmalarına rağmen farklı ücretler alan işçiler, eşitlik talebiyle ortak bir mücadele yürütüyor. DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 3 Nolu Şube öncülüğünde sürdürülen bu mücadelede, taleplerin karşılanmaması durumunda 28 Mayıs’ta grev kararı uygulanacağı açıklandı. İşçiler, adil ve eşit bir ücret politikası hayata geçirilene kadar geri adım atmayacaklarını belirtti.

15. toplu sözleşme

DİSK Genel İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “Bizim talebimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı diğer şirketlerin yeni toplu sözleşmeleri bitip 1 yıllık enflasyon farkı alan şirketlerin ücretlerini talep ediyoruz. Çünkü bizler İZELMAN işçileri olarak en eski toplu sözleşme bizimki. Bu 15. toplu sözleşmemiz. O yüzden daha önce de bizlerin ücretleri diğer şirketlerden bir tık yukarıdaydı. Şu an gelinen noktada ise aynı işi yapıp, aynı işyerlerinde çalışıp, aynı otobüsü kullanıp, aynı asfaltı attığımız arkadaşlarımızla ortak çalıştığımız yerlerde ücret politikası son 31 Mart’tan önce yapılan toplu sözleşme sonucunda aramızdaki bu fark fazlasıyla açıldı” dedi.

Mücadeleye devam

Eşitlik olana kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Biz yeniden aynı eşitlikte eşit işe eşit ücret mantığında bir ücret politikamız var. Biz sadece diğer şirketlerdeki arkadaşların ücretlerini istiyoruz. Eşitlik ve adalet istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücret politikaları ilçe belediyelerinden farklıdır. Eskiden eşit çalışıp eşit ücret alıyorduk tekrardan o eşitliğin sağlanması için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

28 Mayıs’ta grev planı

Taleplerinin karşılanmadığı takdirde bu üç şirketin 28 Mayıs günü greve çıkacağını belirten, Serap Yılmaz, “Amacımız diğer arkadaşlarımızın aldığı ücreti farklı bir boyuta getirmek değil. Omuz omuza çalıştığımız, beraber yemek yediğimiz, aynı işte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızla eskisi gibi 31 Aralık 2024’ten önceki gibi aldığımız ücretleri yine aynı şekle getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan şirketlerin eşitlik derecesini sağlayana kadar mücadelemiz devam edecek. Eğer talebimiz gerçekleşmezse 28 Mayıs gece saat 00.00 itibarıyla greve çıkacağız” açıklamasında bulundu.