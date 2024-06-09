İlk oturumu Temel Yeterlilik Testi ile dün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ikinci ve üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - YKS'nin birinci oturumunda Temel Yeterlilik Testi dün gerçekleştirilmiş, 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınmıştı.

YKS maratonunda ikinci ve üçüncü oturum bugün gerçekleştirilecek.

Saat 10.15'te gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi (AYT)'nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek, 180 dakika süre tanınacak.

Bugün ayrıca Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına ilişkin sonuçların 17 Temmuz'da ilan edileceğini duyurdu.