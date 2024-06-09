Türkiye genelinde YKS'nin sona ermesi ardından YÖK Başkanı Erol Özvar, ilgili bakanlık ve kurum çalışanlarına teşekkür ederken, sonuçların adaylar ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.ANKARA (İGFA) - Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, üç oturumda iki gün süren YKS'nın sona ermesi ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, sınav sürecini başarıyla yöneten ÖSYM’ye, Milli İstihbarat Teşkilatına, İçişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özvar, paylaşımında, sınav sonuçlarının tüm adaylar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

https://twitter.com/erolozvar/status/1799815479059718245