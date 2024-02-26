Ukrayna 2024 konferansında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zelenski, “Onun için para bir numaralı şey. Eğer onun mesajlarını dinlerseniz, her şeyin para ile ilgili olduğunu görürsünüz. Bu paranın, hatta yurtdışındaki dondurulmuş varlıkların korunmasını sağlıyor. Eğer tüm dondurulmuş varlıklar ve para hiçbir koşul olmaksızın Ukrayna'ya transfer edilirse, bence bu onu önemli ölçüde zayıflatacaktır. Kan dökülmeden ama çok etkili olur. O zaman sadece beni değil, herkesi arayıp bu savaşı bitirmenin bir yolunu arar” dedi.