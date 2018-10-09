Dedektif ( özel araştırmacı ) , çalıştıkları mevcut ülkenin yasal yönlerine sadık kalarak , bireysel ve ticari suçları ortaya koymak için gözlemleme yapan mütehassıs araştırmacılara denilmektedir

Dedektif ( özel araştırmacı ) , çalıştıkları mevcut ülkenin yasal yönlerine sadık kalarak , bireysel ve ticari suçları ortaya koymak için gözlemleme yapan mütehassıs araştırmacılara denilmektedir . Dedektif , ilk akla geldiği gibi kurgusal bir düzenin bir parçası değildir . Yani Dedektif mesleği ile ilgili edinilen bilgiler , film ve dizilerde işlenen konular gibi değildir . Dedektiflik mesleğini idame ettiren kişiler daha çok profesyonel araştırmacılardır . Her meslekte olduğu gibi işin uzmanı ve profesyoneli olmak , çok zorlu dönemeçlerden geçmeyi gerektirir. Dedektif aslında her mesleği kapsayan bir hizmettir. Çünkü ticarei ama bireysel birçok şirket ve kurum , firma işleyişini yeteri kadar takip edemediğinden dedektifler tutarak konu ve durumu üçüncül bir bakış açısıyla objektif olarak çözmektedir . Dedektif , birçok araştırma yöntemi bilen , detayları ve pürüzleri iyi tespit edebilen , sezgileri kuvvetli olaylara ve mekanlara adeta bir bukelamun gibi hemen uyum sağlayan , kendi sağlığını önemseyen , somut delil elde etmek amacıyla hareket eden , hukuksal işleyişe hakim kişilerden oluşmaktadır . Özel dedektif ‘lik görevi yapan dedektifler araştırmacı bir ruha sahip olurlar. Tarafsız değerlendirmeler yaparak kararlı bir tutum sergilerler .



Dedektif bürosu , alanında uzmanlaşmış yeterli okul ve seminerlerden başarı ile belge alıp çıkmış olan ve bu hizmeti yapabilmesi için faaliyet belgesi bulunan dedektif veya dedektiflerin bir araya gelerek oluşturulmuş oldukları yasal ve kanuni firmalara denir . Dedektif bürosu , hizmet olarak çeşitli çalışmalar yapabilmekte olup , konular ile alakalı daha detaylı bilgiyi hizmetlerimiz sayfasındanda görebilirsiniz . Haricen yüz yüze yapılacak olan danışman arkadaşlarımız ve avukatlar nezaretindeki görüşmelerde teknik bilgi ve kanunu yollar ile alakalı yasa bilgilerine erişmeniz de mümkündür . Bizi telefonla aradığınız zaman verdiğiniz talimatlar ve bilgiler doğrultusunda gerektikçe sizinle tekrar tekrar iletişime geçilmekte olup , konuyu çözüme ulaştırana kadar müşteri-gizlilik esası geçerli olmakla beraber üzerinde çalışılan konuyu her açıdan detaylıca araştırmakta olan resmi özel dedektifler , hukuka aykırı davranmamakta ve yapılan incelemelerde bilgi ve bulguyu kesin olarak varmaktadırlar . Dedektif büromuzda yapılan hizmetler , sitemizde mevcuttur ve hizmetler müşteri gizlilik esasına dayanmaktadır . Müşteriyle yapılan anlaşmalarda fatura kesilip , sözleşme imzalanmaktadır . Aldatma , hırsızlık , dolandırma ve birçok kabahatin gün yüzüe somut veirler ile ortaya çıkması gerekmektedir . Dedektiflik toplumun mühendislik mekanizması gibi çalışmaktadır .Özel hayata yapılan her türlü saldırıya kayıtsız kalmayan özel dedektiflerimiz , mahkameye sunulacak delillerin , takibi ve incelenmesi yapılan kişinin özel hayatına da bir saldırı tarzında olmayacak araştırmalar yapmaktadır . Hukuki kurallara uyularak araştırmalar yürütülür . Dedektif bürosu dahilinde hukuka aykırı faaliyet gerçekleştiremez .