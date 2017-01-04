İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Aziz Kaya (46), dengesini kaybederek 4. kattan beton zemine düştü.

İşçilerin haber vermesinin ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya'nın cesedi ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #iş kazası #ölüm
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