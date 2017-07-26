Tire'de kaza: Belediye çalışanı öldü, bir kişi yaralandı

İzmir'in Tire İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ödemiş Belediyesi'nde zabıta memuru olan 27 yaşındaki Abdurrahman Atalay Demir hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Ayhan Duman ise hafif yaralandı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ödemiş-İzmir Karayolu'ndaki Derebaşı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ödemiş Belediyesi'nde zabıta memuru olduğu öğrenilen Abdurrahman Atalay Demir, İzmir otobüsünü kaçıran bir yakınını, Derebaşı kavşağında yakaladığı otobüse bindirdi. Demir, 35 ZGU 13 plakalı otomobiliyle Ödemiş'e dönmek üzere otobüsün önünden manevra yaparken, arkadan gelen 48 yaşındaki Hüseyin Pelit yönetimindeki F=IX-130 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Demir'in yaklaşık 50 metre sürüklendiği kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cesedi Tire Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, yabancı plakalı otomobilde bulunan ve hafif yaralanan Ayhan Duman Tire Devlet Hastanesi'nde tedaviya alındı. Genç zabıtanın ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Öte yandan, bugün Ankara'da Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştükten sonra Ödemiş'e dönerken tesadüf eseri kazayı gören Ödemiş Belediye Başkanı Ahmet Mahmut Badem, olay yerinde incelemelerde bulunarak kazayla ilgi bilgi aldı.