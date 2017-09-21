Umut'un parkta öldürülmesi davası ertelendi

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 5 yıl önce parkta oynayan 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı öldürdüğü iddiasıyla, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından dosyası bozulup tahliye edilen 35 yaşındaki Can Kayı'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, olay günü Ceylan'ın hastaneye götürülmesi için 112 Acil Servisin ne zaman arandığına ilişkin İzmir Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi

27 Ağustos 2012 tarihinde parkta oynarken, rastgele açılan ateş sonucu beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanan 'Uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'da ele geçirilen tabancadan atıldığı belirlendi. Sanık Can Kayı, yargılama sürecinde bu suçtan tahliye edildi, 'Adam öldürmüye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından yargılandığı başka bir davadan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle cezaevinde kaldı.



ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİ



İzmir'deki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl önce yapılan son duruşmada, Hüseyin Yaşar Özyavuz başkanlığındaki mahkeme heyeti, 'Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek' suçlamasıyla sanık Can Kayı'yı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ardından ceza, olası kasıt sebebiyle ömür boyu hapse indirildi. Daha önce Umut'un ölümüyle ilgili yargılandığı davada tahliye edilen sanık Can Kayı'nın tutuklanmasına, silah bulundurması ve sabıkalı olması sebebiyle cezada indirim uygulanmamasına da karar verildi.



YARGITAY KARARI BOZDU



Gerekçeli kararın çıkmasının ardından, karar duruşmasındaki mütalaasında sanığın beraatini talep eden Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz, temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozdu. Kayı, Aydın E Tipi Cezaevi'nde başka suçtan olan cezasını tamamlayıp bir süre önce tahliye oldu.



DURUŞMAYA KATILDI



Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün dördüncüsü yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Can Kayı ile avukatı Seyit Ahmet Akyüz, Umut Ceylan'ın ailesinin avukatı Özge Eşsizhan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan gelen Can Kayı'nın cep telefonu görüşme içeriği, mesajlaşma detayları ile sinyal noktaları ve baz istasyonu bilgilerinin yer aldığı CD'nin bilirkişi incelemesinin tamamlandığını belirtti. Avukat Özge Eşsizhan, baz istasyonunun kapsama alanının geniş olduğunu, olay saatinde sanığın nerede olduğunun net olarak tespit edilmediğini ifade etti. Bu sebeple sanığın suçu işlemediği yönündeki savunmayı kabul etmediklerini söyledi.



Kayı'nın avukatı Seyit Ahmet Akyüz ise, bilirkişinin sanığın bulunduğu yerden olay yerine 29 dakikada gidebileceğini belirtmesine rağmen, bu hesaplamanın trafik yoğunluğunun olmadığı bir zamana göre yapıldığını iddia ederek, kendilerine göre ulaşma süresinin 40 dakika olduğunu savundu.



Mahkeme heyeti, olay günü Umut Ceylan'ın hastaneye götürülmesi için 112 Acil Servis'in ne zaman arandığına ilişkin İzmir Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verip, eksiklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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