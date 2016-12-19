Facebook'tan 'yalan haber'lere yeni önlem

Facebook'ta sık sık karşımıza çıkan yalan haberler artık kullanıcıları çileden çıkartma noktasına gelmişti. Facebook şimdi bu durumla ilgili yeni bir önlem almaya karar verdi

En çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook, yalan haberlerden sıkılanlara güzel haber verdi. Facebook yönetimi yeni bir fonksiyon geliştirdi. Bu sayede artık yalan haberler hızlıca işaretlenebilecek.



Konu ile ilgili blogundan bir yazı yazan Facebook'un başkan yardımcısı Mosseri, metnin doğru olup olmadığını belirlemek için güvenilir bir şirketle çalışacaklarını açıkladı.



Öte yandan artık haberlere 'yalan haber' işareti konabilecek. Uygulama henüz test aşamasında ve sadece küçük bir kesimde kullanılabiliyor.



Yeterli sayıda 'yalan haber' işareti alan yazılar, uzman kurumlara iletilecek ve bu kurumların cevabına göre bu haberler Facebook tarafından 'şüpheli' olarak işaretlenecek.



