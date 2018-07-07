Google Artık Yenilik Yapamayacak mı?

Şirketin sahip olduklarını geliştirmek yerine korumak adına hareket ettiği ve bu durumun yenilik yapamaz hale gelmesini tetiklediği konuşuluyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Google, hemen her alanda varlık göstermektedir. Bir arama motoru olarak yola çıktığı teknoloji yolculuğunda farklı alanlarda da yatırımlar yapmış ve buna bağlı olarak şirket ciddi derecede büyümüştür. Günümüzde kullanılan teknolojik cihazların üretiminde etkili olan Google, ayrıca cep telefonlarındaki Android işletim sisteminin de sahibi durumundadır. Şirketin bu özellikleri bazı uzmanlar tarafından farklı yorumlar yapılmasına neden olmaya başladı.

Google Yenilik Yapmayacak Durumda mı?

Google’ın artık yenilik yapamayacak durumda olduğu iddia edilirken bunun sebebinin ise artık teknolojik gelişmelerin sınırına ulaşılması olarak gösterildi. Google müşteri hizmetleri ya da farklı bölümlerin çalışmalarının bu sınırları aşma noktasında etkili olamayacağı ve bundan dolayı da söz konusu sınırların geçerli kalacağı uzmanlar tarafından dile getirilmeye başlandı.

Google İçin Eleştiriler Çoğalmakta

Google’dan ayrılan bir mühendisin açıklamaları ise çok daha sertti. Eski Google çalışanı, şirketin çok büyüdüğünü ve yaşlanan her şey gibi Google’ın da yavaşladığını iddia etti. Bu yavaşlık şirketin yenilik yapamayacak seviyeye gelmesinin temel nedeni olarak gösteriliyor.

Şirketin gelirlerinin yaklaşık %90’ının reklam gelirlerinden oluştuğu belirtilen söyleşide eskiden bu rakamın çok daha yüksek ve %99 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu seviyenin düşmesi teknoloji devi sıfatının da kaybedilmesine neden olabileceği iddia edilen bir başka nokta olarak dikkat çekiyor. Google müşteri hizmetleri dahil komple bir yenilenme yoluna girmesi gerektiği çok kişi tarafından öneriliyor. Bu öneriler yapılırken de Google’ın NASA ve diğer teknoloji devleri ile girdiği ortaklıklar hatırlatılıyor.

Google müşteri hizmetleri ve bölümlerin giderek muhafazakarlaştığı eleştirisi yapılıyor. Şirketin sahip olduklarını geliştirmek yerine korumak adına hareket etmesi, yenilik yapamaz hale gelmesini tetiklediği de aynı kişiler tarafından özellikle vurgulanıyor. Bu şirketin gelişim göstermesi için mutlaka mütevazi olması gerekiyor. Google ise bunun tam aksine kibirli bir görüntü çiziyor ve bu da olumsuz bir hava oluşturuyor. Kadrolarındaki uzmanların çok önemli bir kısmının mütevazi olması bu kibri engellemiyor. Bu sözleri söyleyen eski Google çalışanının haksızlık yaptığını dile getiren kişi sayısı da bir hayli fazla. Fakat Google şuana kadar bir cevap yayınlamadı.