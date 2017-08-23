İnsanlar için kalp atışına göre sallanan kuyruk!

Yabancılarla konuşmakta sorun yaşayanlar için kalp atışlarına göre sallanan kuyruk yaptı

İnsanlar için kalp atışına göre sallanan kuyruk!

Japonya' da kuyruk sallama akımı başlatıldı. Sizin de kalpatışınıza bağlı çalışan ve heyecanlandığınızda son sürat sallanan "insan kuyruğunuz olabilir.Japonya'da yaşayan tasarımcı Shota Ishiwatari kalp atışlarına bağlı çalışan ve özellikle birbirleriyle konuşmadan iletişim kurmak isteyenlerin tercih edebileceği bir "insan kuyruğu" geliştirdi.

The Sun gazetesinin haberine göre, kalp atışlarını ölçen bir monitöre bağlanan kablolar aracılığıyla çalışan "kuyruk" kişi heyecanlandığında hızla sallanmaya başlıyor. Ishiwatari önümüzdeki yaz piyasaya çıkaracağı "kuyruk" için şunları söyledi: "Kuyruğu partilere giderken kullanabilirsiniz. Çocuklarla oynarken de son derece keyifli olabilir. Hatta partneriniz de sizin gibi bu kuyruğu takabilir ve konuşmadan iletişim kurabilirsiniz.

Japonların kuyruk sallama akımı hangi ülkelere yayılır bilinmez ama bizim ülkemizde moda olursa bir hayli trajik komik hikayelere neden olabilir.

Etiketler; #japonya #kuyruk
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