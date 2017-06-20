İzmir'de öğrencilere kodlama eğitimi

Türkiye'de ilk defa İzmir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde robotik ve kodlama eğitimi başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında eğitime başlayan 'Robokod İzmir Yaz Okulu'nda 9-14 yaş grubu öğrenciler, yaz tatili boyunca kendi oyunlarını programlayacaklar, robot yapacaklar

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2017'yi 'Bilişimde Gelişim Yılı' ilan etmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim öğretim yılında kodlama eğitimini müfredata alacağını açıklamasından ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de çalışmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İzmir ekibi robotik ve kodlama eğitimi planladı. İlk etapta teknoloji ile ilgilenen 9-14 yaş aralığındaki 16 öğrenci eğitime çağrıldı. Çocuklar haftanın 5 günü 09.00-12.00 saatleri arasında kodlama eğitimi alacak. Bilgisayarda kodlama dilini öğrenmeye başlayan öğrenciler, ilerleyen günlerde robot programlamayı da öğrenecek. Eğer verilen eğitim başarıya ulaşırsa 'Robokod İzmir Yaz Okulu' her yaz tüm ili kapsayacak şekilde uygulanmaya başlayacak.



Çocukların doğar doğmaz teknoloji ile tanışması ve cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazları erken yaşlarda kullanmaya başlamalarından yola çıkan proje, onları bu alışkanlıklarını olumlu yönde kullanmaya sevk etmeyi amaçlıyor. Bilgisayarın, çocuklar için ödev yapmak, oyun oynamak ve sosyal medya ortamına katılmanın ötesinde, üretim aracı haline getirilmesi hedefleniyor.





Hedefler doğrultusunda hayata geçirilen 'Robokod İzmir Yaz Okulu'nda öğrenciler basitleştirilmiş kodlama yöntemleriyle eğlenerek kodlamayı, algoritmik düşünmeyi, problem çözmeyi öğrenecekler. Ayrıca, çocuklar için hazırlanan robot geliştirme setleri sayesinde kendi robotik oyuncaklarını oluşturacaklar. Eylül ayında da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir robot takımı oluşturulacak. Robot takımı ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak.





Projeye katılan çocukları İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasındaki sınıfta ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencileri dijital çağın gereklerine göre yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yahşi, "8 hafta sürecek olan kodlama ve robotik çalışmalarını yaz döneminde çocuklarımıza hediye olarak hazırladık. Savaşların bile artık teknolojik alanda olduğu bir dönemde çocuklarımıza teknolojik bağımlılığın dışında doğru bir teknolojiyi ve kodlamaya öğretmek bizim için mutluluktur. Yaz tatili boyunca devam edecek bir program. Genel anlamda sayıyı artırmak için de mekanlarımızı zorlayacağız" dedi.



Eğitim alan öğrencilerden Kutay Yılmaz, teknolojiyi çok sevdiğini belirterek, "Ben burada kodlamayı öğrendikten sonra robot yapmayı planlıyorum. Daha çok insan hayatı kurtarmaya yönelik robotlarla ilgileniyorum" diye konuştu.