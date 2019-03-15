Samsung ile Spotify arasında iş birliği

Samsung ile Spotify'ın vardığı anlaşma, Samsung Galaxy cihazlarında avantajlı bir kampanyayı beraberinde getiriyor.

Spotify ile Samsung, işbirliklerini geliştiriyor. Şirketler, yaptıkları açıklamada yeni Samsung akıllı telefon modellerinde Spotify uygulaması önyüklü olarak gelecek. Samsung'un en yeni amiral gemisi modelini edinen kullanıcılar ise Spotify'ın Premium servisinden altı ay boyunca ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Elbette ki bu ücretsiz teklifin başka şartları da bulunuyor. Öncelikle teklif sadece ABD üzerindeki Galaxy S10 serisi akıllı telefon modeli kullanıcılarını kapsıyor ve yeni Spotify kullanıcıları tarafından değerlendirilebiliyor. Eğer bir Premium üyeliğiniz bulunuyorsa veya daha önce Premium kullanıcısı olduysanız ya da Spotify'ın her kullanıcıya sunduğu bedava deneme sürecinden faydalandıysanız Galaxy S10 ile gelen altı aylık ücretsiz Spotify Premium hizmeti teklifinden faydalanamıyorsunuz.

Farkı açacak

Spotify uygulaması önyüklü gelecek olan Samsung Galaxy modelleri ise Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G, Galaxy Fold ve seçili Galaxy A modellerini kapsıyor Geçtiğimiz yıllar içerisinde Samsung için en değerli uygulamaların arasına giren Spotify, Güney Koreli dev ile birçok işbirliği anlaşmasına gitti. Henüz piyasaya sunulmayan Galaxy Home akıllı ev hoparlörlerinde varsayılan müzik uygulaması olarak Spotify'ın kullanılacağını belirten Samsung, Samsung Music uygulamasında da Spotify adına ayrı bir sekme ayırmıştı.

Bu işbirliği Spotify adına da değerli bir anlaşma zira halihazırda popüler olan müzik servisi, bu anlaşma ile Samsung'un oldukça geniş kullanıcı kitlesi nezdinde bir şansa sahip olacak ve bu durum, platformun Apple Music ile arasında bulunan kullanıcı kitlesi farkını da genişletecek.