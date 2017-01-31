Sperm yoğunluğuna cep telefonu ile takip!

Bilim insanları cep telefonu ile erkeklerin sperm yoğunluğunu ölçebilen bir kit geliştirdi. Test, cep telefonlarının kamerasını bir mikroskopa dönüştürüyor ve sperm yoğunluğunu ölçebiliyor

Sperm yoğunluğuna cep telefonu ile takip!

Los Angeles kökenli Medical Electronic Systems şirketi tarafından geliştirilen teste YO evde sperm testi ismi verildi. Bu test sayesinde doktora gitmekten çekinen erkeklerin sperm yoğunluğunu öğrenmesi ve daha erken tedaviye başvurması hedefleniyor.

Test için hazırlanan kitin içinde örnek toplama kabı, örneği sıvılaştıran bir çeşit pudra, plastik pipet gibi malzemeler bulunuyor. Kitin fiyatı ise 50 dolar.

Sperm örnekleri bir kapta toplandıktan sonra özel bir pudra içine ekleniyor ve 10 - 15 saniye kadar karıştırılıyor. Görüntüler kaydedildikten birkaç dakika sonra sperm yoğunluğu sayılıyor ve sonuç telefon ekranında görünüyor.

FDA TARAFINDAN DA ONAYLANDI

Test, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi Başkanlığı FDA tarafından da onaylandı. Kısırlık problemi yaşayan çiftlerin yüzde 40'ında neden erkeklerin sperm yoğunluğu veya kalitesi olabiliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cep telefonu #sperm #sperm ölçme
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