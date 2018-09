Steam Cüzdan Kodu

Oyun platformları denilince akla ilk gelen platform kuşkusuz Steam’dir. Steam platformu içeriğinde yer alan kütüphanesinde on binlerce oyun bulundurmaktadır

Oyun platformları denilince akla ilk gelen platform kuşkusuz Steam’dir. Steam platformu içeriğinde yer alan kütüphanesinde on binlerce oyun bulundurmaktadır. Steam kütüphanesindeki bu oyunlar ücretli ve ücretsiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunların yanı sıra kütüphanede oyun içi ek paketler, DLC ve çok daha fazlası da Steam platformundan oyun severlere sunulmaktadır. Steam hesabınız ile satın alabileceğiniz bu oyunları Steam cüzdan adı verilen hesabınıza yükleyeceğiniz bakiyeler ile sağlanmaktadır. Steam cüzdan farklı ödeme yöntemleri ile hesabınıza yükleyeceğiz parayı saklayacağınız online cüzdandır. Cüzdanınıza yüklemeleri klasik ödeme yöntemleri ile yapılabilmek ile birlikte online web siteleri üzerinden satılan steam cüzdan kodları ile de sağlamak mümkün. Steam cüzdan kodları farklılık göstermek ile birlikte anlık olarak fiyatları hizmet bedelleri hariç 10, 25, 50, 100 TL şeklindedir. Online oyun satışı yapan bu sitelerin indirim ve kampanyalarına göre bu yüklemeleriniz daha avantajlı ve indirimli şekilde sağlamak mümkün. Steam cüzdan yüklemelerinizi ister banka veya kredi kartı ister steam cüzdan kodları ile tamamen güvenli ve hızlı şekilde sağlamak mümkün. Steam platformu dışında yer alan League of Legends’te ise sistemde farklılıklar var. Dünya genelinde en çok oynanan oyun olan League of Legends kendi platformu üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu satın alma işlemlerinde Riot Points adı verilen para birimi kullanılmaktadır. Riot Points ya da diğer bir deyiş ile Rp oyun içi satın almalarından skinler ve envanter işlemlerinde kullanılan bir sistemdir. Riot Points satın almalarını online oyun satışı yapan web siteleri ve anlaşmalı sitelerden sağlamak mümkün. Bunun dışında Riot Games’in anlaşmalı olduğu market zincirleri, bayiler ve benzeri birçok yerden Riot points satın almak mümkün. Lol rp kodları değişiklik göstermek ile birlikte anlık olarak şu şekilde fiyatlandırılmaktadır;

840 RP – 20 TL

1780 RP – 40 TL

3620 RP – 80 TL

6450 RP – 135 TL

Lol rp kodları online sitelerin yanı sıra bayi ve anlaşmalı market zincirlerinde farklı indirim ve kampanyalar ile oldukça avantajlı şekilde satın alma işlemi sağlayabilirsiniz.