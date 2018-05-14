Tehlikeli işler için geliştirdiği robot kol ile birinci oldu

İzmir'deki Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 8'nci sınıf öğrencisi Artun Özsoy, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) düzenlediği 12'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 'Çok Amaçlı Mobil Robot Kol' projesi ile birinci oldu. Tehlikeli işlerde ya da askeri operasyonlarda yaralanmaları azaltmayı hedeflediğini anlatan Özsoy, "Patlayıcı içeren düzenekler bu robot sayesinde saptanıp imha edilebilir. Olay yerine robot müdahale edebiliyor, böylece insanlar zarar görmüyor" dedi

TÜBİTAK'ın Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında düzenlediği Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Uğur Okulları öğrencisi Artun Özsoy, insan hareketlerini kopyalayarak, programlama bilgisi istemeden, değişik amaçlarla kullanılabilecek 'Çok Amaçlı Mobil Robot Kol' projesi ile birinci oldu. Türkiye genelinde 11 bin 352, İzmir'den 635 projenin yer aldığı yarışmada, kodlama alanında 53 proje yarıştı. Artun Özsoy, bilişim teknolojileri öğretmeni Barış Bağcı danışmanlığında hazırladığı projesiyle 53 proje arasında birincilik elde etti. Basit ve kullanıcı dostu olan, herhangi özel bir programlama eğitimi gerektirmeden tehlikeli işlerde kullanılabilecek bir proje ortaya çıkaran Özsoy, hazırladığı robot kolun, belirli bir uzaklıktan kol hareketlerini taklit ederek kimyasal yaralanmalar ve ölümlere yol açan deneylerde, tehlike yaratabilecek ağır malzemelerin hassas bir şekilde taşınmasında kullanılabileceğini söyledi. Askeri ihtiyaçlarda veya güvenlik gereksinimlerinde, kumanda yardımı ile robotun her yöne hareket ettirilebildiğini anlatan Artun Özsoy, "Günümüzde, tehlikeli işlerde veya vasıfsız kısa süreli tekrar işlerinde insanlar çalıştırılıyor. Bunun da en önemli nedeni tehlikeli işlerde kullanılacak robotların maliyeti ve kullanımının uzmanlık istemesi. Haberlerde kimyasal ve biyolojik deneylerde insanların yaralanıp kör olabildiğini görünce aklıma bu projeyi geliştirmek geldi. Sınır dışında ve ülke içinde yürütülen askeri operasyonlarda patlayıcı içeren düzenekler bu robot sayesinde saptanıp imha edilebilir. Olay yerine robot müdahale edebiliyor, böylece insanlar zarar görmüyor" diye konuştu.

HEDEF KABLOSUZ HABERLEŞME

Robotun operasyon ve otomasyon olmak üzere 2 modu bulunduğunu anlatan Özsoy, şunları kaydetti:

"Operasyon modu ile robotumuz kol ve elimizdeki hareketleri taklit edebilir, robot uzak mesafelere gönderilebilir. Otomasyon modu ile ise kol ve elimizdeki 250'ye kadar hareketi kayıt yapabilir. Kayıt edilen hareketi sonsuz bir şekilde tekrarlar. Bu sayede robotumuz verimliliği artırmak adına gece gündüz çalışabilir."

Robotun kullanım alanının artırılabileceğini söyleyen Artun Özsoy, ağır sanayide, askeri operasyonlarda, kimyasal ve biyolojik deneylerde, tehlikeli atıkların taşınmasında bu robottan faydalanılabileceğini belirtti. Projeyi yaklaşık 3 ayda tamamladığını anlatan Özsoy, "Bundan sonraki hedefim kablolu haberleşmeyi kablosuz haberleşmeye çevirmek. Hatta kamera adapte edilerek daha rahat kullanılabilir. Bu değişikliklerle beraber yurt dışında yarışmalara katılmayı planlıyorum" dedi.

ROBOT KOLA DÜŞÜK MALİYET

Projenin önce sanayi alanı için geliştirildiğini daha sonra yürüteç sistemi ile geliştirildiğini ifade eden bilişim teknolojileri öğretmeni Barış Bağcı ise maliyeti düşürmek amacıyla atık parçalar kullandıklarını belirterek 'Çok Amaçlı Mobil Robot Kol'un 400 TL'ye mal olduğunu söyledi. Bağcı, "Artun okulumuzun gayretli, dahi bir öğrencisi. Kodlamasını ve montajını tamamen kendisi yaptı. Biz ufak tefek yerlerde yardımcı olduk" diye konuştu.