Twitter'da karakter sayısı 280'e çıkıyor. O diller hariç!

Twitter, en büyük sıkıntısını çözme kararı aldı. Karakter sayısının 140'tan 280'e çıkarılması için gerekli çalışmalar başladı

Sosyal medya uygulaması Twitter'ın en büyük sıkıntısı karakter sınırı idi. Kullanıcılar uzun süredir karakter sayısının artırılması gerektiğini dile getiriyordu. Twitter da bu eleştirilere kulak tıkamadı ve gerekli adımları atmaya karar verdi.



Yapılan açıklamada karakter sınırının 140'tan 280'e çıkarılması konusunda çalışma yapıldığı belirtildi.



Özellikle İspanyolca, İngilizce, Fransızca ve Portekizce gibi dillerde sıkıntı yaşandığını belirten Twitter yetkilileri, buna karşın Japonca, Çince ve Korece dillerinde ise çok daha az karakter kullanarak daha çok şeyin anlatılabildiğini belirtti.



Bu yüzden Twitter kullanıcılarının kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri amacıyla karakter sayısının 280'e çıkarılacağını duyuran yetkililer, ancak bunun Japonca, Çince, Korece dillerini kapsamayacağını belirtti.



İlk etapta küçük bir grubun 280 karakter üst sınırından yararlanabileceği duyurulan açıklamada, söz konusu değişikliğin ne zaman tüm kullanıcılara açık olacağı hakkında ise bilgi verilmedi.