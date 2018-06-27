Twitter'da sahte hesaplarla mücadele

Sahte hesaplarla başı en çok dertte olan sosyal medya platformu Twitter, bu tür hesapların önüne geçmek için bir dizi önlem almaya karar verdi. Sadece bir haftada yüz binlerce sahte hesabı tespit edebilen şirket, bu sayıyı azaltmak için yeni güvenlik önlemleri geliştirdi

İlk etapta Twitter'a kayıt olmak isteyen kullanıcılar artık e-posta adresiyle veya telefon numarasıyla bilgilerini doğrulaması gerekecek. Aksi halde tek bir tweet dahi atılamayacak. Böylece açılacak yeni sahte hesaplara neşter vurulmuş olacak.

Bir diğer önlem de yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Herhangi bir hashtag üzerinden yüksek hacimli tweet'ler söz konusu olduğunda Twitter bu hesabı yakın takibe alacak ve sahte hesap olduğu tespit edildiği anda kapatılacak.

Twitter'ın resmi blog sayfasında paylaştığı yeni güvenlik önlemlerinin hayati önemde olduğu vurgulanırken, kötü amaçlı sahte hesapları ortadan kaldırmanın birincil görevleri olduğunun altı çizildi.

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