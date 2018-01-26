WhatsApp'a katagori geliyor!

WhatsApp mesajlarında yapılacak radikal değişiklik muhtemelen tüm kullanıcıların yüzünü güldürecek. İşte WhatsApp'ın mesajlaşma alışkanlıklarımızı değiştirecek özelliği hakkında detaylar...

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özelliği test ediyor. Artık WhatsApp’ta önemli kişilerin mesajlarına öncelik verilebilecek. Önemli kişilerin bildirimleri ön plana çıkarılabilecek.



WhatsApp kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek bir yenilik ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Kullanıcıların kişileri farklı kategorilere almalarına izin verecek olan özellik sayesinde istediğiniz mesajlara öncelik verirken istediklerinizi arka plana itebileceksiniz.



WhatsApp’ın yeni sürümünün beta versiyonunu mercek altına alan Android Police, WhatsApp’ın 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmeye hazırlandığını ortaya çıkardı.



Kullanıcıların kişileri farklı katagorilere almalarına izin verecek olan özellik sayesinde istediğiniz mesajlara öncelik verirken istediklerinizi arka plana itebileceksiniz.



Örneğin kişi listenizdeki bir numarayı öncelikliler listesine eklediğinizde o kişiden gelen mesaj ana ekranınızda sesli bildirim olarak gözükecek. Ancak önem sırasında geriye attığınız kişilerden gelen mesajlar ana ekranınızda gözükmeyecek.