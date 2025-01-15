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15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İzmir'deki tramvay hatlarındaki duraklar ve sefer saatleri . Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Turuncu Hatlar üzerinde bulunan duraklar ve sefer sıklıkları aşağıda yer almaktadır.

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