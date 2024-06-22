Ülkesinin ve yurtdışının birçok doktoru tarafından kontrol edilen genç kadına herhangi bir tanı konulamadı.

Doktorlar, gıda ve su tüketmeyen kadının vücudunda hiçbir besin atığı bulamadı

Muluwork adlı genç kadının vücudunda yapılan muayenelerde herhangi bir besin atığına rastlanmadı. Dahası, yıllardır idrar ve dışkılama yapmayan kadın, hamile olduğunda dahi yemek yememekte direndi ve glikoz aşılarına rağmen doğumdan sonra süt sorunu yaşadı.

Araştırmacı ve gezi yazarı Drew Binsky'nin ev sahipliği yaptığı röportajda genç kadın, ailesiyle birlikte yaşadığını ve kahvaltı yapmadığını numara yaparak geçiştirdiğini ancak aslında hiçbir şey yemediğini ve su bile içmediğini belirtti.

Genç kadın,

"Etiyopya'nın başkentindeki doktorlar tarafından defalarca muayene edildim, ancak hiçbir şey bulunamadı. Beni dolandırıcı olarak nitelendirenler, beni evlerine davet etmeye ve gözlemlemeye çağırılabilirler"

dedi.