İZFAŞ tarafından düzenlenen Optic World İzmir - Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilen 'Miyopi Kontrol Mercekleri ve Miyopide Kullanılan Kontak Lensler' başlıklı söyleşide, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı Kontakt Lens Eğitmeni İzzet Cicik, lens kullanımıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Göz Sağlığı İçin Sabah ve Gece Rutini

Cicik, söyleşide yaptığı açıklamada, "Sabah kalkınca gözlerimizde ödem vardır ve bu nedenle lensler uyandıktan yarım saat sonra takılmalıdır. Aksi doktor tarafından önerilmediği sürece, gece yatmadan bir, iki saat önce lensin çıkartılması gerekir ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi de göz sağlığımız için çok önemli" dedi. Gözlerdeki ödemin, sabah saatlerinde daha belirgin olduğunu vurgulayan Cicik, bu nedenle lenslerin kullanımına bu duruma uygun bir şekilde başlanması gerektiğini ifade etti.

İlk Kez Düzenlenen Optic World İzmir Fuarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Optic World İzmir - Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, sektör profesyonellerinden büyük ilgi gördü. İzmir Ticaret Odası 32. Gözlükçülük Meslek Komitesi'nin önerisi ve öncülüğü ile 3. Bölge Optisyen-Gözlükçüler Odası'nın katkılarıyla gerçekleşen fuar, sektörde farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler ve söyleşilere de ev sahipliği yaptı.

Miyopi Kontrolü ve Artan Miyop Farkındalığı

Söyleşide konuşan İzzet Cicik, dünya nüfusunun yüzde 49'unun 2050 yılında miyop olmasının beklendiğini belirtti. Son 20 yılda miyopun iki katına çıktığını ifade eden Cicik, doğu ve batıda artış oranının aynı düzeyde olduğunu vurguladı. Küçük derecedeki miyopun bile erken tedavi gerektirdiğini söyleyen Cicik, bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

'GECELERİ LENSİN GÖZDE KALMASI BAZI KOMPLİKASYONLARA NEDEN OLABİLİR'

Sağlıklı lens kullanımı hakkında da bilgi veren İzzet Cicik, "Günümüzde kontakt lens kullananların sayısı hızla artıyor. Öncelikle mutlaka bir göz hekimine başvurulmalı ve hekim önerisi ile kullanılmalı. Lens kullanırken tüm hijyen kurallarına maksimum seviyede dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmediğinde ciddi sağlık sorunları doğurabilir. Her ne kadar geceleri de gözde kalmaya uygun olduğu söylenen kontakt lenksler varsa da geceleri lensin gözde kalması bazı komplikasyonlara neden olabilir. Doktorunuzun önerdiği sürelerde lensinizi kullanmalısınız. Lensler gece yatmadan bir, iki saat önce çıkartılmalı ve sabah da gözlerdeki sabah ödemi nedeniyle kalktıktan yarım saat sonra takılmalıdır. Haftada altı gün lens takılması önerilmekte" dedi.

Emre Doğan da miyopinin arttığına dikkat çekerek miyopi kontrol merceklerinin gelişimini ve dünyada bu alanda yaşanan gelişmeleri anlattı.

'SEKTÖR PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 2027'DE 250 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK'

'Optisyenlik Alanındaki Teknolojik Gelişmeler ve Yapay Zekanın Yeri' başlıklı oturumda ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Durmuş konuşmacı olarak yer aldı. Hasan Durmuş, sektörün dünyadaki pazar miktarının 2017 yılında 130,93 milyar dolarken 2027'de 250 milyar dolara yükseleceğinin öngörüldüğünü belirterek, sektörün geleceğinde önemli yer oynaması beklenen giyilebilir teknolojiler, üç boyutlu yazıcılar ile kolaylıkla üretilebilecek çerçeveler gibi gelişmeler hakkında bilgi verdi.

TÜM AMAÇLARA GÖRE GÖZLÜKLER SERGİLENDİ

Fuar kapsamında, ayrıca, Acıbadem Üniversitesi Uzman Öğretici Turgut Çakar küratörlüğünde 'Amacına Göre Gözlük Sergisi' de düzenlendi. Çocukluğundan bu yana gözlük biriktirmeyi kendine hobi edindiğini ve gözlükle ilgili her alanda aktif çalıştığını ifade eden Turgut Çakar, "Şu an Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görevime devam ediyorum. Bundan başka yine optisyenlik mesleğine gönül vermiş pek çok arkadaşımla birlikte Bursa Sağlık Tarihi Müzesi'nde Gözlükçülük Müzesi'ni kurduk. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde açılan Gözlükçülük Müzesi'ne de katkılar sağladım. Sergimde, bugüne kadar dünyada amaçlarına göre üretilen gözlüklerden birer tane bulunuyor. En ilgi çekici gözlüklerden biri de dünyadaki ilk gözlüklerden olan ve eskimoların taktığı ahşap kar gözlükleri. Ayrıca, omurilik hastaları için yatarak kitap okumak, televizyon izlemek için yapılan ilk gözlükten de bir adet bulunmakta. Gözlüklerin yanında 1920'den bugüne kadar Türkiye'de gözlük alanında kullanılan tüm optik lenslerden yani camlardan bir tane yer almakta. İzmir, Türk gözlükçülük ve optisyenlik tarihinde sivil toplum kuruluşları olarak en etkin 5 ilden birisi. Bu nedenle bu fuar ilk olmasına rağmen çok etkili ve aktif olmuş. Bundan sonraki yıllarda da büyüyerek yoluna devam edeceğine inancım tam" diye konuştu.(DHA)