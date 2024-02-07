Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ilk gününden itibaren afet bölgesindeki yurttaşlara kucak açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ın yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri unutmadı. Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak’ta 8 noktada lokma ve helva dağıtıldı. Deprem sırasında Hatay’da olan ve şehit düşen piyade er Eren Taşkın için mahallesinde mevlit okutulurken Eşrefpaşa Hastanesi’nde de anma töreni düzenlendi.

“Bizler her acıda dayanışmayı, yardımlaşmayı kendimize görev biliriz”

Eşrefpaşa Hastanesi’ndeki anma töreni poliklinik girişinde düzenlendi. Başhekim Yavuz Uçar, Başhekim Yardımcısı Filiz Dağ, Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan ve hastane personelinin katıldığı anma töreninde konuşan Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, “Bu acının tek sebebi doğal afet değildi. Bilimden uzak yapılaşma ve bilimden uzak denetim. Vicdansız denetim. Bir daha böyle acılar yaşanmaması için yapılaşmanın ve denetimin bilimsel olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi olarak bizler her acıda olduğu gibi hem birilerini kurtarabilmek hem de geride kalanların acılarını paylaşabilmek, yardım eli uzatabilmek için Hatay’a, Maraş’a, Adıyaman’a, Osmaniye’ye aynı gün akın ettik. Bir hafta sonra bölgede Eşrefpaşa Sahra Hastanesi’ni kurduk. 8 hafta bölgede yaraları sarmaya çalıştık. Bizler her acıda dayanışmayı, yardımlaşmayı kendimize görev biliriz” dedi.