İzmir'de 7 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
İlçelerdeki elektrik kesintileri:
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Balcılar ( Balcılar Köyü İç Yolu Balcılar Köyü Kenger )
Osmanlar ( Osmanlar Köyü İç Yolu Osmanlar Köyü )
Dernekli ( Mersinli Dernekli Yolu Dernekli Köyü İç Yolu )
Çınardibi ( Çınardibi Köyü İç Yolu Çınardibi Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Osmaniye Köyü Köy İç Yolu Armutlu Yolu )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( 569/2. Sk. 571. Sk. 578/1. Sk. 579. Sk. İbrahim Etem Cd. 570/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. 580. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( 597/2. Sk. Dumlupınar Cd. İbrahim Etem Cd. İbrahim Galip Cd. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. 588. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( 579. Sk. İbrahim Etem Cd. 581. Sk. 580. Sk. )
Saat : 9:30 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiçek ( 1637/11. Sk. 1637/10. Sk. 1610. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçenger ( Akçenger Akçenger Köyü Yolu )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yakaköy ( Dibek POYRAZ MELİSA IHLAMUR VADİ ÖYKÜ Özbek Sk. Özbek Zeytin Yıldız Sk. Yaprak Sk. Yalı Yaka Cd. Yaka Tepe Sevgi Sk. Selin Sk. Reyhan Sk. Mine Meltem Sk. Melisa Sk. Limon Sk. Kordon KİRAZ Kiraz Irmak Sk. Ihlamur Sk. Havuzbaşı Sk. Havuzbaşı GÜNEŞLİ Gündoğan Sk. Ekin Sk. Asma Cumba Sk. Damla Sk. )
Çiçekli ( Yasemin Sk. )
Saat : 3:00 - 4:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tuna ( Sanat 5627/3. Sk. 5627/2. Sk. 5617. Sk. 5615. Sk. 5500/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiçekli ( Yasemin Sk. )
Yakaköy ( Asma Cumba Sk. Damla Sk. Dibek Ekin Sk. Gündoğan Sk. GÜNEŞLİ Havuzbaşı Havuzbaşı Sk. Ihlamur Sk. Irmak Sk. Kiraz KİRAZ Kordon Limon Sk. Melisa Sk. Meltem Sk. Mine Reyhan Sk. Selin Sk. Sevgi Sk. Tepe Yaka Yaka Cd. Yalı Yaprak Sk. Yıldız Sk. Zeytin Özbek Özbek Sk. ÖYKÜ VADİ IHLAMUR MELİSA POYRAZ )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çaldıran ( 433/12 433/15 433/3 433/9. Sk. 433/8. Sk. 433/6. Sk. 433/5. Sk. 433/3. Sk. 433/16. Sk. 433/14. Sk. 433/13. Sk. 433/11. Sk. 433/10. Sk. 433. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fırat ( 272/5. Sk. 289/15. Sk. 289/16. Sk. 289/17. Sk. 289/6. Sk. 272/9. Sk. 289. Sk. 289/10. Sk. 289/7. Sk. 289/9. Sk. 289/13. Sk. 294/2. Sk. 289/12. Sk. 289/11. Sk. )
Saat : 16:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
29 Ekim ( 2246 Sk. 2202. Sk. 2205. Sk. 2213. Sk. 2215. Sk. 2220. Sk. 2231. Sk. 2242. Sk. 2224 Atatürk Cd. )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğancılar
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Musalla ( 1093. Sk. 1400 Sk. KARAKUYU MEVKİİ 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1146. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu KUŞ YERİ sunset yolu çatalazmak Kilise Mevkii Küme Evler İKİ ÇEŞMELİK Killik dağı mevkii KİLLİK DAĞI yol çatal azmak mevkii Kızkapan 1408 )
Ovacık ( ovacık yolu 7172 sk. Kızkapan 7170. Sk 7152. Sk. 7175. Sk. Manastır Küme Evleri )
Altınkum
Çakabey ( 7201 SK. Manastır Küme Evleri )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( ORUÇ REİS ORUÇ REİS )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yunus Emre ( 4152. Sk. 4152/1. Sk. 4153. Sk. 4154. Sk. 4156. Sk. 4162. Sk. 4163. Sk. 4164. Sk. 4166. Sk. 4167. Sk. 4168. Sk. 4169. Sk. 4170. Sk. 4172. Sk. Sırrı Atalay Sk. 4173. Sk. 4174. Sk. 4175. Sk. 4175/1. Sk. 4177. Sk. 4178. Sk. 4179. Sk. 4224. Sk. 4228. Sk. 4229. Sk. 4235. Sk. 4239. Sk. 4012. Sk. 4012/1. Sk. 4031. Sk. 4033. Sk. 4052. Sk. 4055. Sk. 4058. Sk. 4059. Sk. 4060. Sk. 4070. Sk. 4089. Sk. 4107. Sk. 4108. Sk. 4113. Sk. 4139. Sk. 4151. Sk. )
Karabağlar ( 5760/5. Sk. 5760/2. Sk. 5760/1. Sk. 5760. Sk. 5759/5. Sk. 5759/4. Sk. 5759/3. Sk. 5759/2. Sk. 5759/1. Sk. 5759. Sk. 5758/1. Sk. 5760/6. Sk. 5758. Sk. 5757. Sk. 5756/1. Sk. 4016/2. Sk. 4016/1. Sk. 5760/7. Sk. 5760/8. Sk. 5761. Sk. 5762. Sk. 5763. Sk. 5764. Sk. 5765. Sk. 5767. Sk. 5767/1. Sk. 5767/2. Sk. 5768. Sk. 5769. Sk. 5770. Sk. 5770/1. Sk. 5770/13. Sk. 5770/15. Sk. 5770/2. Sk. 5770/3. Sk. 5770/4. Sk. 5770/5. Sk. 5770/6. Sk. 5770/7. Sk. 5772. Sk. 5773. Sk. 5773/2. Sk. 5774. Sk. 5775. Sk. 5776. Sk. 5777. Sk. 5779. Sk. 5780. Sk. 5784. Sk. 5788. Sk. 5788/1. Sk. 5788/3. Sk. 5788/2. Sk. 5788/4. Sk. 5794. Sk. Yeşillik Cd. )
Cennetoğlu ( 5709/7 Yeşillik Cd. 5757. Sk. 5709/9. Sk. 5709/8. Sk. 5709/5. Sk. 5709/4. Sk. 5757/1. Sk. )
Selvili ( 4012. Sk. 4012/2. Sk. 4019/11. Sk. 4058. Sk. 4139. Sk. 4149. Sk. 4150. Sk. )
Uğur Mumcu ( 5770/7. Sk. 5792. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Metin Oktay ( 52/99. Sk. 108/17. Sk. 108/15. Sk. 108/19. Sk. 108/22. Sk. 108/28. Sk. 108/3. Sk. 108/35. Sk. 108/36. Sk. 108/37. Sk. 113. Sk. 52/75. Sk. 52/93. Sk. 52/97. Sk. 52/98. Sk. İhsan Alyanak )
Esenyalı ( 52/75. Sk. 52/74. Sk. 52/73. Sk. 52/71. Sk. 52/70. Sk. 52/56. Sk. 52/54. Sk. 52/53. Sk. 52/52. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Günaltay ( 3767/4. Sk. 3788. Sk. 4722. Sk. 4726. Sk. 4742. Sk. 4743. Sk. 4744. Sk. 4747. Sk. )
Kibar ( 3760. Sk. 3762. Sk. 3764. Sk. 3767/4. Sk. Park İçi Yolu )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vatan ( Faruk Akar Karasu Cd. 9105/14. Sk. 9115. Sk. 9233. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Basın Sitesi ( 214. Sk. 174. Sk. 168. Sk. 159. Sk. İnönü 149. Sk. 215. Sk. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şehitler ( 52/36. Sk. 52/35. Sk. 52/34. Sk. 52/33. Sk. 52/32. Sk. 52/31. Sk. 52/30. Sk. 52/27. Sk. 52/26. Sk. 52/25. Sk. 52/24. Sk. 52/23. Sk. 52/22. Sk. 52/21. Sk. 52/19. Sk. 52/16. Sk. 52/127 52/1. Sk. 52/64. Sk. 52/61. Sk. 52/60. Sk. 52/59. Sk. 52/57. Sk. 52/51. Sk. 52/50. Sk. 52/49. Sk. 52/48. Sk. 52/41. Sk. 52/40. Sk. 52/39. Sk. 52/38. Sk. 52/37. Sk. )
Salih Omurtak ( 9665/1. Sk. 9665. Sk. 9662/3. Sk. 9662/1. Sk. 9661. Sk. 9660. Sk. 9659/2. Sk. 9659/1. Sk. 9657. Sk. 9656. Sk. 9654. Sk. 9653. Sk. 9644. Sk. 9643. Sk. 9642. Sk. 9641. Sk. 9640. Sk. 9638. Sk. 9637. Sk. 9636. Sk. 9635. Sk. 9634. Sk. 9633. Sk. 9630. Sk. 9628. Sk. 9627/2. Sk. 9627/1. Sk. 9627. Sk. 9626. Sk. 9625. Sk. 9624. Sk. 9620. Sk. 9618. Sk. 9602. Sk. 9586. Sk. )
Poligon ( İhsan Alyanak 52/81. Sk. 52/42. Sk. 52/21. Sk. 52/1. Sk. 123/7. Sk. 123/6. Sk. 123/10. Sk. 123. Sk. )
Metin Oktay ( İhsan Alyanak 52/98. Sk. 52/97. Sk. 52/93. Sk. 52/9. Sk. 52/8. Sk. 52/7. Sk. 52/6. Sk. 52/5. Sk. 52/4. Sk. 52/3. Sk. 52/18. Sk. 52/17. Sk. 52/16. Sk. 52/15. Sk. 52/14. Sk. 52/13. Sk. 52/12. Sk. 52/110. Sk. 52/11. Sk. 52/108. Sk. 52/106. Sk. 52/105. Sk. 52/104. Sk. 52/102. Sk. 52/101. Sk. 52/10. Sk. 52/1. Sk. 52/107. Sk. )
Maliyeciler ( 9638. Sk. 52/30. Sk. 52/128. Sk. 52/127 52/1. Sk. )
Esenyalı ( İhsan Alyanak 52/74. Sk. 52/56. Sk. 52/55. Sk. 52/54. Sk. 52/52. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bostanlı ( 6345. Sk. 6346. Sk. 6347. Sk. YALI Tarık Dursun Sk. CENGİZ TOPEL 2020. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zübeyde Hanım ( 7400/6. Sk. 7400/7. Sk. Baş Pehlivan Karaali Cd. 7400/24. Sk. Baş Pehlivan Karaali Cd. 7400/2. Sk. 7400/11. Sk. 7400/1. Sk. 7400/25. Sk. 7400/3. Sk. 7400/4. Sk. 7400/5. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 110. Sk. )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 110. Sk. )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilköy ( Yeşilköy Yolu Küme Evleri Yeşilköy Yolu Yeşilköy Köyü İç Yolu )
Yenikurudere ( Yenikurudere Köyü İç Yolu Yenikurudere Köyü YENİ KURUDERE YOLU )
Vişneli ( 4001 4010 Vişneli Köyü İç Yolu 4010. Sk. 4009. Sk. 4008/1. Sk. 4008. Sk. 4007. Sk. 4006. Sk. 4004. Sk. 4001. Sk. 4011 Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk. Aşağı Vişneli Yolu 4005. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. )
Kamberler ( KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER KAMBERLER YOLU kamberleryolu kümeevler Kamberler Köyü İç Yolu )
Gökyaka ( Gökyaka Yolu Kümeevler Gökyaka Yolu Kümeevler Gökyaka Yolu Küme Evleri Gökyaka Yolu Gökyaka Köyü İç Yolu Gökyaka Köy İçi Yolu )
Dereköy ( DEREKÖY YOLU KÜME EVLER 4004 Gökyaka Dereköy Yolu Dereköy Köyü İç Yolu 4004. Sk. )
Cumalı ( CUMALI YOLU KÜMEEVLER cumalı yolu kümeevler Yeşilköy Yolu Küme Evleri Yeşilköy Yolu Gökyaka Yolu Küme Evleri Cumalı Yolu Cumalı Köyü İç Yolu Cumalı Köyü )
Bayramlı ( Bayramlı Yolu Kümeevleri Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Köyü )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şemsiler ( ŞEMSİLER ŞEMSİLER ŞEMSİLER ŞEMSİLER ŞEMSİLER ŞEMSİLER MANDAL MANDAL )
KONAK / İZMİR
Saat : 3:00 - 4:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2823/1. Sk. 2821. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çatalca ( 7424/1 7424/1 7427 Sk. 7427 Sk. Çatalca Cd. Çatalca Cd. Çatalca Köyü Yolu Çatalca Köyü Yolu 7422 sokak 7428 7425 SOKAK 7422 sokak 7420 7420 7419 7419 7425 SOKAK 7425 sokak 7425 sokak 7428 )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( 374 374 378. Sk. 378. Sk. KUVA-İ MİLLİYE KUVA-İ MİLLİYE 340 365. Sk. 365. Sk. 364. Sk. 364. Sk. 363. Sk. 363. Sk. 362. Sk. 362. Sk. 361. Sk. 361. Sk. 344 363/1 369 340 346 368 345 345 369 370. Sk. 370. Sk. 369/1 369/1 367. Sk. 367. Sk. 363/1 369 369 370 sokak 370 sokak 365/1 373. Sk. 346 373. Sk. 344 368 377 377 376 376 365/1 366. Sk. 366. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karakova
Seyrekli
Balabanlı
Kazanlı
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gerçekli ( ZEYTİNUCU KÜME EVLER Gerçekli Yolu GERÇEKLİ KÜME EVLER Gerçekli Köyü İç Yolu Gerçekli küme evleri )
Kışla ( Kışlaköy Köyü İç Yolu kışla )
Üçkonak ( ZEYTİNUCU KÜME EVLER )
Gereli
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Düzce ( Kavukkavak Tepecik Yolu Çay Sk. Yukarı Sk. Torlak Mevkii Torlak Mevki Torlak Küme Evler Torlak Lojman Cd. Kızılcayer Mevki Kuşçu Sk. Koy Yolu Kaya Sk. Hürriyet Cd. Hereke Cd. Hacı Ahmet Sk. Hacı Ahmet Durmaz Çk. Değirmen Çk. Dere Sk. Azmak Mevki 4110 TORLANKÜME EVLERİ HACI AHMET SOKAK ahmet bey sokak HÜRRİYET )
Turgut ( Çıkmaz Çiçek Sk. Yakıcılar Sk. Tepe Sk. Pınar Sk. Okul Sk. Hürriyet Gazi Sk. Gazi Paşa Ege Sk. Depo Sk. Demokrasi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Cd. Cami Sk. Cami Bozyer Sk. Araplar Sk. Araplar TURGUT eğitim EĞİTİM TURGUT CAMİ MANADERESİ )
Ulamış ( Hürriyet Cd. Hürriyet Eğitim DÜZCE 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 4110 HÜRRİYET )
Saat : 9:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( İhsaniye Yolu BOZYER Bozyer Sk. )
İhsaniye ( İHSANİYE İHSANİYE İhsaniye Köyü İç Yolu İhsaniye Yolu )
Ulamış ( 1435 )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcahavlu
Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İbni Melek ( SELÇUK )
Hisarlık ( SELÇUK HİSARLIK YUVALI YOLU )
Turan ( yığıntaş küme evleri mevkii iç yolu yığıntas YIĞINTAŞ KÜME EVLER )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3621. Sk. 3625. Sk. 3627 3630. Sk. 3634 Sk. 3618 Sk. 3595 Sk. 3604 3614. Sk. 3623. Sk. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( İbrahim Kesici Cd. Atilla Sunar Cd. 3601. Sk. 3589. Sk. 3596. Sk. 3595 3598. Sk. 3587 Sk. 3585. Sk. 3580 )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dağkızılca ( 6218/1 6211/2 YUKARI ALAN KÜMESİ 6208/1 6213/3 6217 6180/8 6208/2 Yukarı Alan Kümesi Philsa Cd. Elmalı Sk. 6213. Sk. 6212. Sk. 6211. Sk. 6210. Sk. 6209. Sk. 6208. Sk. 6207. Sk. 6206. Sk. 6205. Sk. 6204. Sk. 6203. Sk. 6201. Sk. 6180. Sk. 23. Sk. 6216 6213/4 yukarı alan kümesi 6208/4 Sk. 6211/2 Sk. SEYİRTEPE )
Çakırbeyli ( 6190 6180/2 6180/1 6180sok 6180/11 İstiklal Cd. Yukarı Çeşme Sk. Yonca Sk. Philsa Cd. Oğuzlar Cd. OSMAN GAZİ Nergiz Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Koreli Sk. Kara Ayşe Sk. Hayıtlı Sk. Göktepe Sk. Gokce Sk. Gazi Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Cami Sk. Burhan Bey Cd. Bahçelievler Sk. 6180/18 6180/10 Sk. 6180. Sk. 6180/4 isimsiz 6180/6 Sk. 6191/1 Sk. 6180/4 Sk. 6008/2 )
Bozköy ( 6162 6165/1 6163 6168 6165/3 6165/2 6160 6167. Sk. 6166. Sk. 6165. Sk. 6164. Sk. 6163 Sk. 6162. Sk. 6161. Sk. 6160. Sk. 6168 Sk. 6160/2 6168 Sk. 6165/2 Sk. )
Ormanköy ( 6330/1 6338/1. Sk. 6338. Sk. 6337. Sk. 6336. Sk. 6335. Sk. 6334. Sk. 6333. Sk. 6331. Sk. 6330. Sk. 6332 Sk. 6331/1 )
Yedi Eylül ( 5549 5562. Sk. 5551. Sk. 5549. Sk. 5542. Sk. 5549 )
Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )
Karakuyu ( BARBAROS AY Cd. ERGİN Çağlar Sk. Çay Sk. Zerdali Sk. Türkmen Sk. Sıtma Kuyusu Sk. Sümbül Sk. Stadyum Sk. Sera Sk. Reyhan Sk. OKUL Manolya Sk. Kırçiçeği Sk. Kumluk Cd. Kocataş Sk. KOCABIYIK Kardelen Sk. Hanımeli Sk. Güldeste Sk. FATİH Enginar Sk. Emiroğlu Sk. Efeoğlu Sk. Değirmen Sk. KARABEKİR Ciftlik Yolu Barbaros Ay Cd. Balcılar Sk. Arslan Sk. STADYUM Mersinkürü Sk. BARBAROS AY )
Gazi Mustafa Kemal ( Şükrü Mehmet Sk. Şakayık Sk. İnceoğlu Sk. Çınar Sk. Çamlık Sk. Zümrüt Sk. Yel Değirmeni Cd. Yasemin Sk. Yaren Dede Sk. Sultan Kuyusu Cd. Subakan Sk. Sedirçam Sk. Osman Efendi Sk. Ortanca Sk. OKUL Mimar Sinan Cd. Leyla Sk. Kubilay Sk. KOCABIYIK Kestaneci Fatma Sk. Kesiklik Sk. Kasımpatı Sk. Kamelya Sk. Hastane Sk. Gümüş Sk. Gülfidan Sk. Gölhayıt Sk. Gonca Gül Sk. Gazozcu Sk. FATİH Engin Sk. Deste Sk. Cömert Sk. KARABEKİR Beyaz Karanfil Sk. Başak Sk. Battal Sk. Bardakçı Sk. Avcı Sk. Ardıç Sk. Ahu Sk. 7213/3 7702 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK )
Çapak ( 2502 2517 2521 2503 sok 2564. Sk. 2562. Sk. 2560 2554. Sk. 2552. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2546. Sk. 2544. Sk. 2543. Sk. 2542. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2538. Sk. 2537. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. 2534. Sk. 2533. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2526. Sk. 2525. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2517/2 2510/1 2556 Sk. )
Dirmil ( ATA GAZİ gazi Çeşme Sk. Zincirli Sk. Yağhaneler Sk. Soykan Çk. Songül Sk. Okul Sk. Narlık Sk. Molla Sk. Mezarlık Sk. Mevlana Sk. Kınalı Sk. Küllü Sk. Kurtlar Sk. Korucuk Köyü Kayalık Sk. Kardelen Sk. Irmak Sk. Gündoğdu Sk. Gelincik Sk. Gazi Cd. Fetih Sk. Döşemelik Sk. Dutlu Sk. Değirmendere Sk. Depo Sk. Beste Sk. Balcı Sk. Aşağı Çeşme Sk. Aydınlık Sk. Ata Cd. Alparslan Sk. Aldaş Sk. BARBAROS AY Cd. Topraklık Çeşmealtı çeşmealtı GAZİ CD. Aydınlık Sk. Aydınlık Sk. )
Karakızlar ( Karakızlar Köyü İç Yolu Karakızlar köy yolu 6170 Sk. )
Helvacı ( 6285 6293. Sk. 6292. Sk. 6291. Sk. 6290. Sk. 6289. Sk. 6288. Sk. 6287. Sk. 6286. Sk. 6284. Sk. 6283. Sk. 6282. Sk. 6281. Sk. 6280. Sk. 6332/1 düverlik küme evleri yolu )
Düverlik ( düverlik köyü iç yolu düverlik yolu Düverlik Köyü İç Yolu İBİLİ TEPESİ düverlik yolu küme evleri DÜVERLİK YOLU )
Dağteke ( Dağtekke Köyü 6234. Sk. 6233. Sk. 6231. Sk. 6230. Sk. )
Çamlıca ( çamlıca küme evleri yolu Çamlıca Köyü İç Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu ÇAMLICA YOLU )
Saipler ( Saipler Köyü İç Yolu Philsa Cd. 6165. Sk. 2600 Sk. 2603/1 Sk. 2602 )
Karaot ( Karaot Köyü İç Yolu 007 )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıntaş ( ZAFER Sakız Sk. MANOLYA BAHAR AVCAR AHMET BESİM UYAL ESEN LALE YASEMİN )
Sıra ( GÜNEBAKAN AVCAR KASIMPATI KİŞNİŞ HERCAİ MANOLYA )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular
Saat : 9:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademler ( 15027. Sk. 15008 15001/1 Sk. 15003 15003/1 Sk. 15004. Sk. 15005/1 Sk. 15007 Sk. 15009. Sk. 15010 15011. Sk. 15012. Sk. 15013 Sk. 15014. Sk. 15015. Sk. 15016. Sk. 15017 Sk. 15017. Sk. 15018. Sk. 15019. Sk. 15020. Sk. 15021 15021/1 Sk. 15001 Sk. 15022. Sk. Sadı Bey Cıkmazı 15035/2 İzmir-Seferihisar Yolu 15006/2 BADEMLER 15014/3 15000 15000/1. Sk. 15023. Sk. 15024. Sk. 15024/1. Sk. 15025. Sk. 15026. Sk. 15028 15030 Sk. 15031 Sk. 15033. Sk. 15034 Sk. 15035. Sk. 15035/3 Sk. 15036 Sk. 15037. Sk. Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı )
Ovacık ( İHSANİYE )