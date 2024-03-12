Mezunlarının ve öğrencilerinin iş dünyasıyla güçlü iletişim kurmasına büyük önem veren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), üç gün süren Kariyer Fuarı düzenledi. Teknoloji, finans, tekstil, otomotiv, havacılık, sağlık, lojistik ve turizm gibi farklı sektörlerden 75 firmanın yer aldığı fuarda İzmir Ekonomili gençler, gelecekte çalışmayı ya da staj yapmayı hedefledikleri markalarla tanıştı. Yeni kariyer fırsatlarının ilk adımını atan gençler, merak ettiklerini sorma ve iş dünyasındaki profesyonellerin deneyimlerinden yararlanma imkanı da buldu. Sadece İEÜ mensuplarına yönelik olarak kampüste gerçekleştirilen fuara, yaklaşık 8 bin genç katıldı.

FİRMALAR DA MEMNUN KALDI

İEÜ Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu, fuarın hem gençler hem de firmalar açısından olukça verimli geçtiğini söyleyerek, “Biz, öğrencilerimize ve mezunlarımıza çok güveniyoruz. Onların; iş dünyasının talep ettikleri niteliklere sahip olduğunu biliyoruz. Sektör deneyimi olan uzman kişilerden eğitim alan, iyi derecede İngilizce bilen, etkili iletişim becerileri ve proje odaklı bakış açılarıyla ön plana çıkan öğrencilerimiz, firmaların nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak seviyede. Bu noktada Kariyer Fuarımız, hem gençlerimiz hem şirketlerimiz için önemli bir kazanç oldu. Firmalarımızdan çok sayıda olumlu dönüş aldık. Birçok gencimizin iş görüşmesi için davet edildiğine sevinerek tanıklık ettik” diye konuştu.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Fuar kapsamında gençlerin gerçek bir iş görüşmesini deneyimlemesi için mülakat simülasyonları da yaptıklarını belirten Doç. Dr. Üstünlüoğlu, “Mülakat simülasyonu, gençlerimizin iş görüşmesi sırasında yaşayabilecekleri heyecan ve stresin en aza indirilmesi için büyük önem taşıyor. Gençlerimizin isteği doğrultusunda mülakat simülasyonunu da fuar programının içerisine aldık. Gençlerimiz, birebir görüşmeler yaparak her şeyiyle gerçek bir mülakatın nasıl olduğunu deneyimledi. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Yönlendirme Merkezimiz ve öğrencilerimizin aktif görev aldığı Kariyer Kulübümüz, örnek bir iş birliğine imza atarak fuarımızın başarıyla tamamlanmasını sağladı. Özverili ve disiplinli çalışmaları için ekipte yer alan herkesi tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde de mezunlarımız ve öğrencilerimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizin, kişisel yetkinliklerini üst seviyeye çıkararak iş dünyasına bir adım önde başlamalarını sağlamak amacıyla yeni projeler geliştireceğiz” dedi.