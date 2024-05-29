Britanya kraliyet tarihinin en ünlü yatlarından Nahlin, Marmaris'in göz alıcı limanına demirledi. 1930'da John Brown & Company tarafından Lady Annie Henrietta Yule için inşa edilen 94 yaşındaki bu efsane yat, zarif tasarımı ve tarihi değeriyle dikkat çekiyor.

Bir asırlık tarih: Nahlin'in göz kamaştıran yolculuğu

Nahlin, 91 metre uzunluğu ve kraliyet ailesi tarafından yıllarca kullanılmış olmasıyla biliniyor. İlk olarak 1930'larda inşa edilen yat, birçok prestijli etkinlik ve seyahatte boy gösterdi. Modern lükslerle donatılan Nahlin, yenilenmesinin ardından dünyanın en seçkin yatları arasında yerini aldı.

Marmaris'e gelişi sır gibi saklandı

Yatın Marmaris'e geliş nedeni sır gibi saklanırken, Rus milyarder Roman Abramovich'in 167 metre uzunluğundaki dev yatı Eclipse'in yanına demirlemesi dikkat çekti. Nahlin'in Marmaris'te ne kadar kalacağı bilinmiyor, ancak bu tarihi yatın gelişi bölgeye büyük bir canlılık kattı.

Bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Marina yetkilileri, bu tür lüks yatların Marmaris'e gelmesinin bölgenin uluslararası tanınırlığını artırdığını ve ekonomik katkı sağladığını belirtti. Nahlin'in gelişi, hem vatandaşlar hem de turistler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.