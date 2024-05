Rekabet Kurumu, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik dört ayrı soruşturma açtı. En kapsamlı soruşturma, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerini belirlemek amacıyla on firma hakkında başlatıldı. Bu firmalar arasında LEZİTA, AS OFİS, BANVİT, BEYPİLİÇ, CP, ERPİLİÇ, GEDİK, HASTAVUK, KESKİNOĞLU ve ŞENPİLİÇ bulunuyor.

Firmaların ihlal iddiaları

LEZİTA ayrıca nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasıyla da soruşturma altındaydı. Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, firmaların rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla kanunu ihlal ettiği tespit edildi.

Uzlaşma ve cezalar

Soruşturma sürecinde LEZİTA, BEYPİLİÇ, KESKİNOĞLU ve ŞENPİLİÇ uzlaşma başvurusunda bulundu. Uzlaşma sürecinin sonunda ihlali kabul eden bu dört firmaya toplamda 1,2 milyar TL idari para cezası verildi ve soruşturmaları sonlandırıldı.

Cezaların artma ihtimali

Diğer firmalarla ilgili uzlaşma süreçleri devam ediyor. Uzlaşma sürecinin sonunda beyaz et sektöründeki toplam para cezasının daha da artabileceği öngörülüyor.