BİM, bu hafta İntex Seahawk 4 Şişme Bot Seti ile tutkunlarını deniz macerasına hazırlıyor.

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Mersin

Peki bu ürünün özellikleri neler?

Bu hafta BİM'de satışa sunulan İntex 68351 351x145x48 cm Seahawk 4 Şişme Bot Seti, su sporları tutkunları için gerçek bir fırsat! Hem dayanıklı yapısıyla hem de geniş iç hacmiyle öne çıkan bu ürün, deniz veya gölde keyifli zaman geçirmek isteyenler için ideal. Dört kişilik kapasitesiye sahip şişme bot ile ailecek veya arkadaşlarınızla eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. 5.499 TL fiyatıyla dikkat çeken bu ürün, peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla sunuluyor. 

A101'in tekne fırsatı gündem olmuştu 

Daha önce A101 mağazalarında kameralı fiber tekne fırsatı sunulmuştu.

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Sosyal medyada da oldukça konuşulmuştu. Mağazaların bazen ilginç ürünler sunması sosyal medyada eğlenceli konular doğurabiliyor. 

İşte bazı mizahi yaklaşımlar:

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Editör: Simge Akbulut