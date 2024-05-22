Donerick’s Pub, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, cuma ve cumartesi geceleri sadece 30 yaş ve üstü müşterilerin kabul edileceğini duyurdu. Ayrıca, bu günlerde yalnızca nakit ödeme alınacağı belirtildi. Kuralın hiç kimse için esnetilmeyeceği vurgulandı.

Kararın arkasında güvenlik kaygıları var

Barın yönetimi, kararla ilgili olarak güvenliği artırmak ve şiddeti azaltmak amacıyla farklı yöntemler denediklerini belirtti. Müşterilerin güvenliği en önemli öncelikleri olduğunu ifade ettiler. New York Post'un haberine göre, yaş sınırı kararı son zamanlarda barda artan kavgaları engellemek amacıyla alındı.

Son olaylar kararın alınmasına neden oldu

Yaklaşık iki hafta önce barda çıkan bir kavgada, çıplak bir kadının başka bir kadına saldırdığı bildirildi. Facebook kullanıcıları da gönderiye yaptıkları yorumlarda, son dönemde barda birkaç kez kavga çıktığını belirttiler. NYP, kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin paylaşılmadığını ve Donerick’s Pub'ın yorum talebini reddettiğini aktardı.