TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Joe Biden, Çinli sahip ByteDance’in TikTok’u bir Amerikan şirketine satmasını zorunlu kılan bir yasayı onayladı. Satış gerçekleşmezse, popüler uygulamanın ABD’de yasaklanma ihtimali gündemde.

TikTok’un ABD’deki geleceği tehlikede

TikTok'un ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Başkan Joe Biden, Çinli sahip ByteDance'in TikTok'u bir Amerikan şirketine satmasını zorunlu kılan yasayı onayladı. Yasaya göre, satış için 9 ay süre tanındı, ancak bu süre 12 aya kadar uzatılabilir. Bu süre zarfında satış gerçekleşmezse, uygulamanın ABD'de yasaklanması olasılığı gündemde olacak.

ABD'nin güvenlik endişeleri

ABD'li yetkililer, TikTok'un sahibi olan Çinli şirketin uygulama üzerinden topladığı kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği endişesi taşıyor. Kullanıcıların kişisel bilgilerini, konumlarını ve diğer hassas verilerini içerebilecek bu veriler, ABD hükümetinin ciddi güvenlik kaygılarına yol açıyor. Bu nedenle, TikTok'un Amerikan kullanıcılarının verilerini yeterince koruyamayacağı düşünülüyor.

TikTok algoritması ve satışın zorlukları

TikTok’un tahmini değeri 100 milyar dolar civarında. Uygulamanın bu değeri, büyük ölçüde başarılı algoritmasına dayanıyor. TikTok'un benzersiz algoritması, kullanıcıların ne izleyeceğini seçmek yerine, ilgi alanlarını anlayarak kişiselleştirilmiş bir video akışı sunuyor. Ancak, Çin hükümeti bu kritik algoritmanın herhangi bir Amerikan şirketine satılmasını yasakladı. Bu durum, TikTok'un satış sürecini karmaşık hale getiriyor ve ABD’deki varlığını daha da tehlikeye sokuyor.

Yasal ve politik süreç

Mart ayında Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD’den yasaklanması veya bir Amerikan şirketine satılmasını zorunlu kılmak için oy kullandı. Adalet Bakanlığı, yasak yerine satış seçeneğini destekledi. Başkan Biden'ın imzaladığı yasa, ByteDance'e uygulamayı satması için 9 aylık bir süre tanıyor. Eğer bu süre içinde satış gerçekleşmezse, TikTok’un ABD’de yasaklanması olası görünüyor.

Olası sosyal ve ekonomik etkiler

TikTok'un ABD’de yasaklanması, geniş kapsamlı sosyal, ekonomik ve politik etkilere yol açabilir. Milyonlarca kullanıcı, yatırımcılar ve şirketler bu durumdan önemli ölçüde etkilenecek. Ayrıca, yasak iki ülke arasındaki mevcut gerilimleri artırabilir ve benzer uygulamalar için emsal oluşturabilir. Bu durum, sosyal medya platformlarının gelecekteki düzenlemeleri ve kullanıcı verilerinin korunması konusunda önemli bir dönüm noktası olabilir.