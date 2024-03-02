AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay’ın proje tanıtım toplantısında yaptığı ‘’Ben doktorum, bu şehri iyileştireceğim’’ söylemine sert tepki gösterdi. Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'i iyileştireceğim derken, şehri hasta ettiklerini de kabul etmiş. Güzel İzmir, çeyrek asırdır kendileri tarafından ihmal edilmiş, bırakın hasta edilmeyi, komaya sokulmuştur. Şifası da gerçek belediyeciliğin adresi AK Parti’dir. Hamza Dağ’ın kararlı duruşu ve vizyonudur’’ dedi.

Bilal Saygılı'nın Açıklamaları

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın projelerini tanıttığı toplantıdaki ifadelerine sert bir şekilde yanıt verdi. Saygılı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kabullenmenin böylesi görülmemiştir! İzmir’i hasta eden de onlar iyileştireceklerini vaat eden de! CHP’nin Büyükşehir Adayı Dr. Cemil Tugay; bunu bir maharetmiş gibi söylemiş. İzmir’i iyileştireceğim derken, şehri hasta ettiklerini de kabul etmiş zaar. Üstelik proje lansmanlarında; çocuk kandırır gibi, sanki İzmirliler yaşadıkları şehri yıllardır kendilerine emanet ettiğini unutmuş gibi, hasta edenin de kendileri olduğunu kabullenerek kullandıkları bu söylemleri tarihe geçmiştir! Yıllardır söylüyoruz. Bu şehir, güzel İzmir, çeyrek asırdır kendileri tarafından ihmal edilmiş, her bir köşesi bir bir gözden çıkarılmış, bırakın hasta edilmeyi, komaya sokulmuştur. Şifası da gerçek belediyeciliğin adresi AK Parti’dir. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ’ın kararlı duruşu ve vizyonudur.’’