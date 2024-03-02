Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi, İzmir'de çocuklara yapılan akıl almaz Mezar Ziyareti sebebiyle toplumun birçok kesiminden Tepki çekmeye devam ediyor.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menemen’de Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın şehit edildiği irticai ayaklanmaya katıldığı için, müebbet hapis cezası almış bir kişinin mezarına, müftülük tarafından ilköğretim çocuklarının götürülmesine tepki gösterdi.

Aslanoğlu, skandal ziyareti ve ÇEDES projesini sert bir şekilde eleştirdiği açıklamasında, proje adı altında yapılan faaliyetlere ve Atatürk’e yönelik saldırılara karşı yasaların uygulanması çağrısında bulundu.

Şenol Aslanoğlu'nun Açıklamaları

İzmir CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yaptığı açıklamada, "ÇEDES projesi adı altında gerçekleştirilen mezar ziyareti skandalı kabul edilemez. Müftülük tarafından düzenlenen bu etkinlik, toplumun hassas noktalarına dokunmakta ve tepkileri beraberinde getirmektedir. Atatürk'e ve değerlerimize yapılan bu tür saldırılara karşı hukuki adımların atılmasını talep ediyoruz" dedi.