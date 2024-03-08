AK Parti İzmir İl Başkanlığında, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nın 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklamasını, AK Parti İzmir İl Başkanlığında, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran yaptı.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne aldığını belirterek kadınların birçok alanda üretken olduğunu ifade den Başkan Emel Dalkıran şunları kaydetti;

"Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın; ‘Kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti, bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük’ sözleriyle de vurguladığı gibi, biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların; bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004 yılında ilk defa Anayasamızın 10. maddesine ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.’ hükmünü ekledik."

‘’FIRSAT EŞİTLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİK’’

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Anayasada yapılan düzenlemelere de dikkat çekerek; "2010 yılında Anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

‘’OKULLAŞMA ORANI %13.5’TEN %51’LERE ÇIKTI’’

Eğitim’de fırsat eşitliğine dikkat çeken Başkan Emel Dalkıran, ‘’Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne %13.5’ten %51’lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı % 40’ı aştı.’’ dedi. Başkan Emel Dalkıran kadın istihdamı konusuna da değinerek, "Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. İŞKUR, KOSGEB, ORKÖY, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu’nda, Gelir Vergisi Kanunu’nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleri ile kadının işgücüne katılma oranı %36 düzeyine ulaştı. 1935 yılında % 4.1 olan parlamentodaki kadın oranı 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamadı. Bu oran 22 yıldır peyderpey artarak bugün %20’ye ulaştı. 22 yıldır, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye’nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti’dir" dedi.

‘’TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNU HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ’’

Başkan Emel Dalkıran, "Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. AK Parti kadın hakları ve aile bütünlüğünün korunması konusunda “Hem hem de” diyen bir partidir. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

‘’ALIN TERİ VE AKIL TERİYLE TÜM EMEKÇİ KADINLARLA GURUR DUYUYORUZ’’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm Kadınlar’ın gününü kutlayan AK Parti İzmir İl Kadın Kollar Başkanı Emel Dalkıran, "Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında; evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakârca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum" açıklamasında bulundu.