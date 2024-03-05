İzmir’de seçim atmosferi hız kesmeden devam ederken, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Çeşme ziyareti sırasında sert açıklamalarda bulundu. İnan, CHP'li Denizli'ye karşı sert tepkilerini dile getirerek, seçimlerde yaşanan gelişmelere değindi.

İnan: "Çeşme Belediye Başkanlığı İçin Kukla Aday!"

Çeşme’yi tanımayanların Çeşme'ye aday olmaması gerektiğini vurgulayan İnan, CHP'li yöneticilere yönelik eleştirilerini sürdürdü. İnan'ın açıklamalarına göre, CHP'li yöneticilerin Çeşme'yi İstanbul ve Ankara'dan yönettikleri ve konforlarının devamı için bir kuklaya ihtiyaç duydukları belirtildi. İnan, bu kuklanın da Çeşme'den bihaber olan bir isim olduğunu ifade ederek sert bir tepki gösterdi.

İnan: "Cumhur İttifakı Olarak Zafer Elde Edeceğiz"

Seçimlere ilişkin olarak Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkacağını belirten İnan, 14 Mayıs tarihinde elde ettikleri zaferi hatırlattı. İnan, halkın teveccühü ile yüce meclise gönderildiklerini ve Cumhur İttifakı olarak güçlü olduklarını vurgulayarak, zaferi taçlandırmak için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

İnan: "Belediyecilik AK Parti'nin İşi"

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın belediyecilik konusundaki başarılarına değinen İnan, belediyeciliğin hiçbir zaman CHP'nin işi olmadığını belirtti. Belediyeciliğin AK Parti'nin ve MHP'nin işi olduğunu ifade eden İnan, Çeşme'de Esat Tanık ve Büyükşehir'de Hamza Dağ'ın bu konudaki başarılarına vurgu yaptı.

CHP’nin ithal adaylarının kendilerine dahi oy veremeyeceklerini eleştiren İnan; “CHP’nin çoğu adayının kendilerine oy kullanamayacağını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Çeşme. Çeşme’yi tanımayan, bilmeyen birisini bu milletin gözünün içine baka baka Çeşme’den aday gösterdiler. İthal aday çıkarttılar. Kendilerine oy dahi kullanamayacak bu ithal adaylara siz de oy vermeyin. Buradan aday gösterilen Hanımefendi, Urla’dan rüyalara girdi, Urla’da düzen kuramayınca Çeşme’den ithal aday yapıldı. Çeşme’nin sokaklarını bilir mi dersiniz, hiç sanmam. Çeşme’nin muhtarlarını tanır mı derseniz, hiç sanmam. Bu nedenle Urla’dan aday olmak isteyip Çeşme’den adaylığı kapanlara Çeşmelilerimizin bir ders vermesi lazım.” dedi.

Çeşme’yi tanımayanlardan Çeşme’ye aday olmayacağının üstünü çizen İnan; “CHP’li yöneticiler Çeşme’ye İstanbul’dan bakıyorlar. Ankara’dan bakıyorlar. Onlar için, Çeşme’de konforlarının devam etmesi için onlara bir kukla lazımdı. O kuklayı da geldiler buradan aday yaptılar. Çeşme’ye 2 ay tatile gelip kalan 10 ayda Çeşme’den bî haber olanlardan belediye başkanı olmaz.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Çeşme’de düzenlenen toplantısında, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı’nın Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık konuşmalarını gerçekleştirdiler.